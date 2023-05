Tesla Model S en X niet meer te koop met stuur rechts

Het maakt voor ons weinig uit, maar het is wel een bijzondere beslissing van Tesla om geen Model S en Model X modellen meer te bouwen voor landen waar links gereden wordt. De EV-fabrikant levert deze bolides namelijk niet meer met het stuur rechts. Daar zijn Tesla kopers in landen als Groot-Brittannië, Japan, Australië en veel Aziatische landen uiteraard niet over te spreken. In totaal wordt in bijna een derde van alle landen op de wereld links gereden.

Bestellingen worden geannuleerd

Het directe gevolg voor Tesla is dat veel klanten in het UK en Australië die nog een Model S of Model X in bestelling hadden staan, deze orders nu annuleren. Het goedmakertje van Tesla, om deze klanten – als ze hun bestelde auto toch afnemen – hun Tesla drie jaar gratis te mogen opladen bij alle Supercharge stations, kan die annuleringen niet voorkomen. Klanten die besluiten om hun Tesla Model S of X bestelling om te zetten naar een Model 3 of Model Y – die dus wel nog met het stuur rechts geleverd worden, krijgen rond de 2000 pond korting.

Tesla maakte sinds 2014 ook EV’s, als eerste de Model S en daarna ook alle andere (nieuwe) modellen, waarbij het stuur rechts zat. Het besluit om daar nu voor wat betreft de Model S en X mee te stoppen zou volgens Autocar te maken hebben met de complexe technische en logistieke uitdagingen die komen kijken bij het produceren van rechts-bestuurde auto’s. Tesla zelf heeft die reden (nog) niet bevestigd.