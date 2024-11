Tesla komt met nieuwe generatie Superchargers: 500 kW V4

Tesla presenteert zijn nieuwe generatie opladers. De Supercharger 500 kW V4 is een beest en biedt onder andere 1,2 MW-ondersteuning voor de Tesla Semi, de vrachtwagen van het merk.

Nieuwe Tesla Superchargers

Tesla kan met deze nieuwe Supercharger zorgen dat elektrische voertuigen tot 500 kW kunnen opladen en de Semi-trucks tot 1,2 MW. Het is de bedoeling dat de eerste nieuwe Superchargers volgend jaar in bedrijf gaan. De elektronica wordt volledig geupgrade en kan daardoor ook elektrische voertuigen van andere merken sneller opladen.

Vorig jaar werden de V4’s al op verschillende plekken in Europa geplaatst, maar hun ‘elektriciteitshuisje’ is nog niet in staat om verder te gaan dan de V3 kon, waarbij 250 kW de max is. Er moet dus nog wat worden aangepast, waarbij ook de betaalterminals zouden worden meegenomen. De bedrading wordt langer om zo te zorgen dat de elektrische voertuigen van andere merken het ook redden zonder andere parkeerplekken tot last te zijn.

Supercharger V4

V4-elektriciteitskastjes kunnen snel worden geplaatst en kunnen 8 plekken van stroom voorzien. Momenteel laden mensen met bepaalde elektrische auto’s van Porsche, Hyundai en Kia langzamer dan ze kunnen, dus vooral voor hen is het zeer goed nieuws.

In Nederland zijn ongeveer 50 Supercharger-locaties te vinden, verspreid over het hele land. Bijna 830 snelladers behoren inmiddels tot dit netwerk, waaronder laadplekken bij Van Der Valk-hotels. Hoe snel die straks de upgrade krijgen naar die betere, snellere versie is nog afwachten.