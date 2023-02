Tesla camera's filmen niet meer automatisch

Een Tesla heeft camera’s rondom. Een feature die we overigens bij steeds meer moderne auto’s zien. Vaak als onderdeel van systemen die chauffeurs ondersteunen tijdens het rijden. Denk aan dode hoek waarschuwingen en lane-assist. Bij Tesla worden de camera’s die rondom in de auto geplaatst zijn ook gebruikt om continu de directe omgeving van het voertuig te filmen. Die video’s worden vervolgens een uur lang opgeslagen en kunnen door de eigenaar van de auto op afstand bekeken worden. Tesla heeft die functie nu, onder druk en op uitdrukkelijk verzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens, aangepast.

‘Misbruik’ Sentry Mode

De zogenoemde Sentry Mode is bedoeld als diefstalpreventie. De vraag is echter of het voertuig daarvoor alle activiteit in de directe omgeving moet filmen. In de praktijk betekent dat namelijk niet alleen een inbreuk op de privacy van nietsvermoedende personen die toevallig bij een Tesla in de buurt komen, het nodigt ook uit tot ‘spioneren’.

Wanneer je een Tesla op de juiste manier voor iemands huis parkeerde, dan kon het gebeuren dat de personen in dat huis door de camera’s van de Tesla’s gefilmd werden zonder dat ze dat in de gaten hadden. Nu gaat het een beetje ver om te denken dat een stalker een Tesla zou kopen om zijn slachtoffer in de gaten te houden, maar het ongevraagd filmen van jan en alleman die in de buurt van een Tesla komen, en die beelden vervolgens opslaan, is niet wenselijk, zo stelde de AP.