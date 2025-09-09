Škoda Vision O: een blik op de elektrische stationwagon van morgen

Škoda heeft in Mladá Boleslav een nieuw hoofdstuk geopend in zijn Combi-traditie. De Vision O is geen doorsnee studiemodel, maar een concept dat laat zien hoe een stationwagon er in een volledig elektrische toekomst uit kan zien. Het ontwerp volgt de nieuwste Modern Solid-designtaal en zet stevig in op duurzaamheid, slimme technologie en natuurlijk: ruimte. Want hoe modern ook, een Combi moet in de eerste plaats praktisch blijven.

De stationwagon blijft een speerpunt

Wie stationwagon zegt, zegt Škoda. Al sinds 2016 voert het merk de ranglijsten aan in Europa met modellen als de Octavia Combi en Superb Combi. Samen goed voor miljoenen verkochte exemplaren. Met de Vision O wil Škoda dat erfgoed niet alleen eren, maar ook toekomstbestendig maken.

CEO Klaus Zellmer vatte het tijdens de presentatie krachtig samen: “Met de Vision O bieden we een combinatie van innovatief design, meer dan 650 liter bagageruimte, autonome rijtechnologie en een intuïtieve AI-assistent. Daarmee maken we elke rit comfortabeler en duurzamer.”

Modern Solid in de praktijk

Qua uiterlijk is de Vision O meteen herkenbaar als een nieuw tijdperk voor Škoda. De lijnen zijn eenvoudiger, het geheel oogt robuuster en aan de voorkant prijkt een compleet nieuwe Tech-loop grille met verlichte omlijsting. Het is een design dat tegelijk stoer en minimalistisch aanvoelt.

Aerodynamica speelt een hoofdrol. De Vision O beschikt over actieve koelroosters en luchtkanalen die de stroomlijn verbeteren. Zelfs de wielen en deurgrepen zijn ontworpen met luchtweerstand in gedachten. Het resultaat? Een lager verbruik en dus een grotere actieradius, essentieel voor een elektrische stationwagon.

Ook de verlichting is vernieuwd. Aan de voorzijde vallen de Škoda Cyber Lights op, gecombineerd met een doorlopende lichtstrip. Achteraan zien we T-vormige achterlichten en een verlicht logo. Het geheel geeft de auto een futuristische uitstraling, zonder zijn praktische roots te verloochenen.