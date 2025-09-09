Škoda Vision O: een blik op de elektrische stationwagon van morgen

Škoda heeft in Mladá Boleslav een nieuw hoofdstuk geopend in zijn Combi-traditie. De Vision O is geen doorsnee studiemodel, maar een concept dat laat zien hoe een stationwagon er in een volledig elektrische toekomst uit kan zien. Het ontwerp volgt de nieuwste Modern Solid-designtaal en zet stevig in op duurzaamheid, slimme technologie en natuurlijk: ruimte. Want hoe modern ook, een Combi moet in de eerste plaats praktisch blijven.
Wie stationwagon zegt, zegt Škoda. Al sinds 2016 voert het merk de ranglijsten aan in Europa met modellen als de Octavia Combi en Superb Combi. Samen goed voor miljoenen verkochte exemplaren. Met de Vision O wil Škoda dat erfgoed niet alleen eren, maar ook toekomstbestendig maken.
CEO Klaus Zellmer vatte het tijdens de presentatie krachtig samen: “Met de Vision O bieden we een combinatie van innovatief design, meer dan 650 liter bagageruimte, autonome rijtechnologie en een intuïtieve AI-assistent. Daarmee maken we elke rit comfortabeler en duurzamer.”
Qua uiterlijk is de Vision O meteen herkenbaar als een nieuw tijdperk voor Škoda. De lijnen zijn eenvoudiger, het geheel oogt robuuster en aan de voorkant prijkt een compleet nieuwe Tech-loop grille met verlichte omlijsting. Het is een design dat tegelijk stoer en minimalistisch aanvoelt.
Aerodynamica speelt een hoofdrol. De Vision O beschikt over actieve koelroosters en luchtkanalen die de stroomlijn verbeteren. Zelfs de wielen en deurgrepen zijn ontworpen met luchtweerstand in gedachten. Het resultaat? Een lager verbruik en dus een grotere actieradius, essentieel voor een elektrische stationwagon.
Ook de verlichting is vernieuwd. Aan de voorzijde vallen de Škoda Cyber Lights op, gecombineerd met een doorlopende lichtstrip. Achteraan zien we T-vormige achterlichten en een verlicht logo. Het geheel geeft de auto een futuristische uitstraling, zonder zijn praktische roots te verloochenen.
Binnenin gaat Škoda nog een stap verder. Het interieur is vanuit de klant gedacht en ademt eenvoud. Geen overdaad aan knoppen, maar een strak vormgegeven cabine met slimme details.
En dan is er natuurlijk de bagageruimte: 650 liter, uit te breiden tot ruim 1.700 liter met de achterbank neer. Daarmee blijft de Vision O trouw aan zijn stationwagon-DNA.
Een van de opvallendste onderdelen is de rol van Laura, Škoda’s digitale assistent. Waar ze vroeger vooral diende als spraakbesturing, groeit ze in de Vision O uit tot een volwaardige reisgenoot.
Laura kan routes plannen, vergadernotities maken, verhalen vertellen voor kinderen of suggesties doen voor restaurants onderweg. Ze is geïntegreerd met de Vision O-app, waardoor ze ook buiten de auto functioneert.
Daarnaast krijgt de MyŠkoda-app een upgrade met een slimme routeplanner op basis van Google Gemini. Die houdt rekening met laadstops en persoonlijke voorkeuren, zoals waar je koffie drinkt of even wilt shoppen.
De Vision O is uitgerust met autonome rijtechnologie. In bepaalde omstandigheden neemt de auto alle rijtaken over. Bij slecht zicht of regen grijpt hij in om de bestuurder veilig te ontlasten.
Nieuw is ook Tranquil mode: stoelen schuiven naar achteren, het interieurlicht wordt zachter en de auto creëert een rustgevende sfeer. Ideaal tijdens een laadstop of lange rit. Het interieur wordt zo een plek waar je net zo goed kunt ontspannen als rijden.
De naam Vision O verwijst naar circulariteit. Het idee is dat de auto niet alleen duurzaam rijdt, maar ook duurzaam is gemaakt.
Škoda benadrukt dat dit geen eenmalige show is, maar een stap richting een gesloten kringloop waarin afval minimaal blijft.
De Vision O staat niet op zichzelf. Škoda grijpt terug op zijn rijke stationwagontraditie. Sinds 1998 zijn er meer dan 3 miljoen Octavia Combi’s verkocht en ook de Superb Combi heeft met 650.000 exemplaren een stevige voetafdruk.
Door die geschiedenis te koppelen aan innovatie wil Škoda ook in de komende tien jaar het stationwagonsegment blijven domineren. De productieversie van de Vision O wordt gebaseerd op een toekomstig platform van de Volkswagen Groep en staat gepland voor het volgende decennium.
Met de Vision O bewijst Škoda dat de stationwagon ngo altijd springlevend is. Het concept combineert de vertrouwde ruimte en veelzijdigheid van een Combi met een moderne uitstraling, duurzame materialen en slimme technologie.
Of het nu gaat om de Horizon Display, AI-assistent Laura of de circulaire interieurmaterialen: de Vision O geeft een duidelijk kijkje in Škoda’s toekomst. Een toekomst waarin de stationwagon niet alleen praktisch blijft, maar ook slimmer, duurzamer en verrassend comfortabel wordt.