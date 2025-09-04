Škoda geeft eerste blik op Vision O: stationwagon van de toekomst

Škoda heeft de eerste officiële designschetsen gedeeld van de Vision O, de nieuwe concept car die volgende week zijn wereldpremière beleeft tijdens de IAA Mobility in München. Met de Vision O wil Škoda niet alleen het stationwagonsegment opnieuw uitvinden, maar ook laten zien hoe de toekomst van het merk eruitziet met de vernieuwde Modern Solid-designtaal.

De schetsen geven alvast een indruk van zowel het exterieur als het interieur. Het silhouet laat strakkere lijnen en verbeterde aerodynamica zien, wat direct bijdraagt aan meer efficiëntie en een grotere actieradius.

Nieuwe designrichting

De Vision O staat symbool voor een nieuw hoofdstuk in de ontwerptaal van Škoda. De Modern Solid-filosofie combineert robuuste, moderne vormen met praktische elegantie, typisch voor het merk.

In het interieur vertaalt zich dat naar een minimalistisch design met veel aandacht voor ruimte en functionaliteit. De eerste schetsen laten een overzichtelijke cockpit en vloeiende lijnen zien, die samen een futuristische, maar gebruiksvriendelijke uitstraling geven.