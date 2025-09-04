Škoda geeft eerste blik op Vision O: stationwagon van de toekomst

Škoda heeft de eerste officiële designschetsen gedeeld van de Vision O, de nieuwe concept car die volgende week zijn wereldpremière beleeft tijdens de IAA Mobility in München. Met de Vision O wil Škoda niet alleen het stationwagonsegment opnieuw uitvinden, maar ook laten zien hoe de toekomst van het merk eruitziet met de vernieuwde Modern Solid-designtaal.
De schetsen geven alvast een indruk van zowel het exterieur als het interieur. Het silhouet laat strakkere lijnen en verbeterde aerodynamica zien, wat direct bijdraagt aan meer efficiëntie en een grotere actieradius.
De Vision O staat symbool voor een nieuw hoofdstuk in de ontwerptaal van Škoda. De Modern Solid-filosofie combineert robuuste, moderne vormen met praktische elegantie, typisch voor het merk.
In het interieur vertaalt zich dat naar een minimalistisch design met veel aandacht voor ruimte en functionaliteit. De eerste schetsen laten een overzichtelijke cockpit en vloeiende lijnen zien, die samen een futuristische, maar gebruiksvriendelijke uitstraling geven.
De officiële onthulling van de Škoda Vision O vindt plaats op maandag 8 september om 17.30 uur en is live te volgen via YouTube. Daarmee krijgt het grote publiek voor het eerst de kans om de concept car in volle glorie te zien.
Wie in München is, kan de Vision O ook fysiek bewonderen: op 9 september wordt de auto tentoongesteld in de ISARPOST Eventlocation aan de Sonnenstraße 26. Daar is de concept car van 13.00 tot 18.00 uur toegankelijk voor bezoekers.
Met de Vision O geeft Škoda een duidelijk signaal af: de traditionele stationwagon krijgt een moderne update. Strakke lijnen, verbeterde aerodynamica en de toepassing van de Modern Solid-designtaal moeten ervoor zorgen dat de auto aantrekkelijk blijft voor gezinnen én tegelijkertijd inspeelt op de groeiende vraag naar efficiëntie en duurzaamheid.
De onthulling van de eerste schetsen maakt duidelijk dat Škoda de lat hoog legt met de Vision O. Als voorproefje op de volgende generatie stationwagons belooft dit concept een mix van functionaliteit, aerodynamica en vernieuwend design. Op 8 september weten we precies hoe de toekomst van Škoda eruit gaat zien.