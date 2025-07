Škoda viert 130-jarig jubileum tijdens Tour de France met volledig elektrische vloot

Terwijl het peloton zich voorbereidt op lange etappes, beklimmingen en massasprints, viert hoofdsponsor Škoda dit jaar niet alleen zijn 22e deelname aan de Tour de France, maar ook een indrukwekkend jubileum: het automerk bestaat precies 130 jaar.

Wat ooit begon als een Tsjechische fietsfabrikant is inmiddels uitgegroeid tot een internationale autofabrikant met een steeds duidelijker elektrisch profiel – en dat is terug te zien in hun bijdrage aan de Tour van dit jaar.

225 voertuigen, allemaal elektrisch of hybride

Škoda is ook dit jaar verantwoordelijk voor de logistieke ruggengraat van de Tour. In totaal levert het merk 225 ondersteuningsvoertuigen. Opvallend daarbij is dat deze in 2024 volledig bestaan uit elektrische en plug-in hybride modellen. De bekende rode directeurswagens – waarmee onder meer de koersleiding en VIP’s zich verplaatsen – zijn Enyaq iV’s en Superb iV’s. Daarmee geeft Škoda een duidelijk signaal af: elektrificatie is niet langer toekomstmuziek, maar dagelijkse praktijk, zelfs in de veeleisende omstandigheden van een wielerronde van wereldformaat.