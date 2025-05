SEAT viert 75 jaar innovatie: van 5 auto’s per dag naar 2.300 per dag

Volledig Spaans design- en productieproces

SEAT is de enige Spaanse autofabrikant die alles zelf doet. Van ontwerp tot productie en verkoop. Dat gebeurt op drie locaties: Barcelona, El Prat de Llobregat en Martorell. Daarmee is SEAT S.A. de grootste industriële investeerder in R&D in Spanje. Het R&D-centrum in Martorell bestaat dit jaar 50 jaar. Hier werd onder andere de SEAT Bocanegra ontwikkeld. In 2007 opende SEAT er een modern designcentrum.

Sinds 2023 bouwen ze een nieuwe accumontagefabriek. Die maakt accupakketten met cellen uit de PowerCo-gigafabriek in Sagunto. Deze fabriek creëert meer dan 500 banen. De investering maakt deel uit van het Future: Fast Forward-project van de Volkswagen Groep. De totale investering bedraagt €10 miljard. Dat is de grootste industriële injectie in de Spaanse geschiedenis.

77 modellen, 21,5 miljoen auto’s en een elektrische toekomst

In 75 jaar ontwikkelde SEAT 77 modellen. Meer dan 21,5 miljoen auto’s zijn geproduceerd. Van die miljoenen zijn er ruim 900.000 verkocht onder het sportieve merk CUPRA. De Ibiza is het succesvolste model, met zes miljoen verkochte exemplaren. De Leon blijft al 26 jaar een vaste waarde in het C-segment. En met de Raval, Born en Tavascan richt SEAT zich op elektrische mobiliteit.

Internationaal groeit het merk snel. Sinds de eerste export naar Colombia in 1965 levert het merk aan meer dan 70 landen. Ruim 80 procent van de productie wordt geëxporteerd. Nederland kreeg in 1983 als eerste een officiële importeur.