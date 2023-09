Seat gaat verdwijnen, Volkswagen kiest voor Cupra

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar nu is het hoge woord eruit. In 2030 verdwijnt Seat als (zelfstandig) automerk. Een van de bobo’s van Volkswagen, Thomas Schäfer, heeft dat deze week bevestigd. De merknaam Seat wordt met pensioen gestuurd. Vanaf 2030 zullen alleen nog Cupra’s geproduceerd worden. De Seat Cupra was tot enkele jaren geleden een snelle uitvoering van de Ibiza, maar is inmiddels verworden tot de merknaam voor EV’s van de Spaans-Duitse autofabrikant, en een zelfstandig merk.

Cupra is de logische keuze

De reden dat Volkswagen de merknaam Seat met pensioen stuurt heeft onder andere te maken met het feit dat VAG niet genoeg middelen heeft om in beide ‘Spaanse’ merken – Seat en Cupra – te blijven investeren.

Daarnaast zal ongetwijfeld ook meespelen dat Cupra alleen EV’s maakt. Volkswagen, en ook Audi, hebben al besloten dat de merken rond 2030 nauwelijks nog auto’s zal maken die aangedreven worden door een verbrandingsmotor. En dus vindt Schäfer het logisch dat Cupra wel blijft bestaan en Seat verdwijnt.

De beslissing van Volkswagen betekent overigens (nog) niet dat er na 2030 helemaal geen voertuigen met de merknaam Seat meer gemaakt worden. Hoewel de Spaanse tak van VAG al geruime tijd geen nieuwe auto’s meer gelanceerd heeft, experimenteert Seat wel met de ontwikkeling van urban mobility producten, zoals e-steps en e-scooters.

Voor Seat is dit een hard gelach. Zeker in Nederland gaat het juist nu weer een stuk beter met het merk dan enkele jaren geleden. Dit jaar werden tot en met juli zo’n 60 procent meer Seat’s verkocht dan over dezelfde periode in 2022. Met dank aan haar populairste model, de Ibiza. Van alle Seat’s die in de eerste zeven maanden van dit jaar verkocht werden, was ongeveer de helft een Ibiza.