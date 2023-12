Rijbewijs gedoogregeling voor elektrische bestelbussen verdwijnt

Op dit moment geldt er in Nederland nog een uitzondering, of gedoogregeling, op het besturen van elektrische bestelbussen die zwaarder zijn dan de grens voor het B-rijbewijs. Dat gaat binnenkort veranderen, zo heeft demissionair minister Harbers van Infrastructuur bekend gemaakt. Vanaf 1 juli 2024 mogen deze zogenoemde zware elektrische bedrijfswagens alleen nog met een vrachtwagenrijbewijs (C) bestuurd worden.

Accu tilt gewicht EV-bestelbussen vaak boven de 3500 kilo

Het is een discussie die al een tijd loopt. Elektrische auto’s zijn door de ingebouwde accu honderden kilo’s zwaarder dan hun ICE varianten. Dat gewichtsverschil is met name bij elektrische bestelbussen soms een probleem. De meeste bestelbussen wegen namelijk minder dan 3500 kilo. Die mag je gewoon met een B-rijbewijs besturen. Echter, er zijn elektrische bestelbussen die door het extra gewicht van de accu boven de 3500 kilo komen. Dan moet je dus formeel een C-rijbewijs hebben, voor het besturen van een vrachtwagen.

Puur kijkend naar de regels is dat logisch, maar het kan er natuurlijk toe leiden dat bedrijven of ZZP’ers in de bouw en het lichte tansport (koeriersdiensten bijvoorbeeld) dan maar besluiten om een dieselbus aan te schaffen in plaats van een EV. En dat is natuurlijk ook weer niet wat de overheid wil. Deze bestelbussen worden immers heel veel in het lokale- en stadsverkeer en -transport gebruikt. En dat is nu precies waar de elektrificatie in het bijzonder aangeprezen wordt.

Gedoogregeling verdwijnt

Onder andere om die redenen gold, en geldt, er dus een gedoogregeling. Daardoor mochten volledig elektrische bedrijfswagens die meer dan 3500 kilo, maar maximaal 4250 kilo, wogen ook met een gewoon B-rijbewijs bestuurd worden. Die regeling kende wel al enkele uitzonderingen. Voor personenvervoer bijvoorbeeld en ook mocht niet met een aanhanger gereden worden, ook niet als de bestuurder een BE-rijbewijs had.

Vanaf 1 juli 2024 moeten alle chauffeurs die in een auto of bedrijfswagen rijden waarvan het maximum gewicht meer dan 3500 kilo bedraagt dus gewoon weer een C-rijbewijs hebben. Dat is een flinke tegenvaller voor veel ondernemers die hun bedrijfswagen wel willen verduurzamen, maar daardoor nu op hogere kosten gejaagd gaan worden. Die kunnen de 2000 euro al gauw overschrijden.