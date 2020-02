Review Mazda2 2020: vernieuwd design, bekend rijgevoel

Mazda heeft zijn kleinste model een flinke upgrade gegeven. De Mazda2 doet het goed in Nederland en is nu nog uitgebreider uitgerust. Bovendien is het design vernieuwd en heeft de Japanse fabrikant de auto voorzien van nieuwe Skyactiv technologieën. Een heel nieuw model is het dus niet, maar de aanpassingen zijn duidelijk zichtbaar. De vernieuwde Mazda2 ziet er strakker uit, geeft je een vertrouwd rijgevoel en nog meer comfort. Wij reisden af naar het zonnige Athene om de vernieuwde Mazda2 uit te testen.

De verbeteringen van de vernieuwde Mazda2 De vernieuwde Mazda2 oogt sportiever dan zijn voorganger en heeft dat mede te danken aan de aanpassingen die zijn gedaan aan de grille. Het kenmerkende Kodo-design van Mazda is in deze versie nog duidelijker terug te zien. De compacte Mazda2 heeft strakke, horizontale lijnen, waardoor de auto er groter uitziet dan hij in werkelijkheid is. Ook de sierlijsten aan de voor-en achterkant vallen op en zorgen voor een meer luxe uitstraling.

Onze rij-ervaringen met de 1.5 liter motor De Mazda2 komt met een 1.5 liter Skyactiv-G benzinemotor met 75 of 90pk. Deze motor is de zuinigste benzinemotor in zijn soort bij Mazda en heeft een licht hybride aandrijving. Dat brengt de CO2-emissie terug naar een uitstoot van 94 g/km. De auto heeft een energielabel B gekregen en is zuiniger dan zijn voorganger. We kennen het 'Mazda rijgevoel' inmiddels en de vernieuwde Mazda2 voldoet aan onze verwachtingen. De auto stuurt lekker direct, dat zijn we gewend van de Japanse fabrikant. Soms lijkt de auto nog wat power te missen en duurt het langer voor hij echt lekker op gang komt in een hogere versnelling. Dit was ook te merken toen we heuvels af reden, al komen we dat in Nederland niet zo vaak tegen.

Meer comfort en betere voorstoelen De nieuwe voorstoelen zijn ontworpen om je als bestuurder of bijrijder een natuurlijk zitgevoel te geven. Om dat voor elkaar te krijgen heeft Mazda de stoelen zo vormgegeven, dat het je bekken rechtop moet houden in een zogenaamde S-curve. Deze technologie paste Mazda al eerder toe in de Mazda3 en CX-30. Het zitcomfort beoordeel ik na een paar uur rijden als prima, maar nog steeds mis ik wat lengte op het zitvlak. Net als bij de CX-30 is deze voor mij te kort en sluit daarom niet helemaal aan. Wat we heel fraai vinden zijn de kleuren en stoffen van het interieur. Nieuwe leren bekleding en drie nieuwe interieurschema's. Het ziet er rustig en sjiek uit.

Stil en veilig Onder andere een dikkere dakhemel en de toevoeging van afdichtingsstrips zorgen ervoor dat de auto stiller is dan zijn voorganger. Natuurlijk krijg je nog wel geluiden van buiten de auto mee, maar we worden niet gestoord door onnodig weggeluid. Het vernieuwde model is standaard uitgerust met LED-koplampen. Optioneel kun je kiezen voor onder andere Lane Keep Assit, parkeersensoren en een 360 View Monitor. De Mazda2 ondersteunt Apple Car Play en Android Auto, maar aan die laatste hebben we in Nederland nog niets.

Conclusie De vernieuwde Mazda2 is dan wel geen nieuwe auto, het is wel degelijk een verbeterde versie van zijn voorganger. Dat maakt het een nog betere concurrent voor andere auto's in de compacte klasse. De Mazda2 is er vanaf € 17.490 (75 pk). De standaardversie is wat sober, zonder airconditioning of geïntegreerd navigatiesysteem. Wil je de auto voorzien van alle luxe, inclusief leren bekleding, head-up display en 260 graden View Monitor? Dan kom je uit op een kleine € 25.000.

