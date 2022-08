Recall voor Ferrari: bijna elke auto sinds 2005 moet terug

Betaal je een paar ton voor een handgemaakte bolide, is er alsnog iets mis mee. Menig Ferrari-rijder moet met zijn auto naar de garage, want bijna elke Ferrari die na 2004 is verkocht heeft een probleem. Het gaat om een dopje op het reservoir van de remvloeistof.

Daarnaast heeft het een softwarepatch uitgegeven, waardoor je als bestuurder een seintje krijgt wanneer je remvloeistofreservoir bijna leeg is. Is dit het geval, dan dien je je auto direct aan de kant te zetten en te laten wegslepen. Goed dat Ferrari met deze softwareoplossing komt, al is het de vraag waarom dat niet standaard in de auto’s aanwezig is. De remmen zijn immers net zo belangrijk als die brullende motor op de auto.

De dop is gemaakt om druk te ontluchten als dat nodig is, maar deze dop is niet helemaal goed ontworpen, waardoor er een vacuüm ontstaat. Hierbij kan remvloeistof lekken, waarbij er straks geen remvloeistof in je remleidingen zit. Resultaat? Je kunt niet meer remmen. Levensgevaarlijk, maar Ferrari heeft gelukkig twee oplossingen bedacht. Vanzelfsprekend moet de hardware worden vervangen: het heeft dan ook een nieuwe dop ontwikkeld voor op het remvloeistofreservoir.

Ferrari's terug

Het is een flinke recall voor het bedrijf, zeker omdat het zeker niet bij alle auto’s het geval is. Naar schatting is slechts 1 procent van de Ferrari’s na 2005 getroffen, maar het bedrijf wil het zekere voor het onzekere nemen en besluit tot recall over te gaan. In de VS gaat het om 23.555 auto’s. In Europa verkoopt Ferrari zo’n 3.000 auto’s per jaar, dus waarschijnlijk gaat het hier om ongeveer het dubbele van het VS-aantal.

Ferrari-verkopen lopen over het algemeen erg goed. In 2021 werden er 22 procent meer auto’s afgeleverd dan in het jaar ervoor. Wereldwijd werden er 11.155 nieuwe Ferrari’s verkocht en verscheept. In Nederland is het ook een populair merk, al is het met alle verkeersdrempels niet het meest prettige land om in een sportieve (en dus lage) auto te rijden. In 2021 zijn er in Nederland 73 spiksplinternieuwe Ferrari’s geregistreerd, waarvan vooral de F8 en de Roma het meest geliefd zijn.