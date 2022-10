Polestar 3 nu ook formeel gepresenteerd

Hij was al diverse keren ‘geteased’ en semi-aangekondigd, maar gisteren heeft de fabrikant ook formeel de sluier van de Polestar 3 getrokken. Een elektrische SUV met een minimalistisch Scandinavisch design en een prijskaartje dat op 100 euro na de 90k aantikt.

Eerste SUV van Polestar

Een SUV heeft doorgaans niet het meest aerodynamische ontwerp. Polestar zegt daar echter bij het ontwerp van de Polestar 3 wel in geslaagd te zijn. Ze hebben de kenmerkende looks van een SUV gecombineerd met een, zoals zij zeggen, effectieve aerodynamische optimalisatie. De in de motorkap en achterspoiler geïntegreerde aerodynamische vleugels en aerodynamische bladen aan de achterkant moeten daarvoor zorgen, aldus Polestar. Daarnaast zijn in de Polestar 3 ook veel duurzame materialen verwerkt.

Het is tevens de eerste Polestar die uitgerist is met de NVIDIA DRIVE core computer met software van Volvo. Dat automotive-platform fungeert als het AI-brein en verwerkt gegevens van de sensoren en camera's van de auto om geavanceerde veiligheidsfuncties voor bestuurdersassistentie en bestuurdersbewaking mogelijk te maken. Daarvoor is de Polesta3 standaard voorzien van in totaal vijf radarmodules, vijf externe camera's en twaalf externe ultrasone sensoren.

Het infotainmentsysteem draait op het Snapdragon Cockpit Platform. Dat moet, samen met high-definition displays, premium kwaliteit surround sound en naadloze connectiviteit door het hele voertuig, voor de nodige meeslepende (rij)ervaringen gaan zorgen.