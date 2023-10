Oude EV-accu’s worden steeds minder vaak elders ingezet

Wanneer een accupakket van een EV aan het eind van zijn leven komt – volgens de meeste fabrikanten na zo’n 12 jaar – dan is die nog prima te gebruiken, bijvoorbeeld als thuisaccu. Toch lijkt het gebruik daarvan af te nemen. Dat is althans wat Auto Recycling Nederland (ARN) het afgelopen jaar heeft zien gebeuren.

112 ton aan oude accu’s ingezameld

In 2022 werd in totaal ruim 112 ton aan afgedankte start- en EV-accu’s via ARN ingezameld. Daarvan heeft net iets minder dan een kwart (23%) een tweede leven gekregen, bijvoorbeeld als thuisaccu. Een jaar eerder werd nog meer dan de helft (53%) van de afgedankte accu’s opnieuw ingezet.

Dit betekent echter niet meteen dat deze afgedankte accu’s op de groeiende berg e-waste terechtkomen. Tegenwoordig worden deze accu’s namelijk ook steeds vaker gerepareerd. Dan worden de ‘versleten’ cellen vervangen door nieuwe en kan de accu prima weer gebruikt worden, bijvoorbeeld als ruilaccu, in een EV.

Steeds meer accu's voor de recycling van nkkel en kobalt

Accu’s die echt niet meer te repareren zijn, worden ook gerecycled. Zo worden bijvoorbeeld de schaarse grondstoffen zoals nikkel en kobalt voor hergebruik uit de oude accu’s gehaald.

Terwijl het aantal accu’s dat een tweede leven kreeg in 2022 dus meer dan gehalveerd was ten opzichte van het jaar daarvoor, was in 2022 juist een flinke stijging te zien in het aantal accu’s dat gerecycled werd voor het hergebruik van grondstoffen. In 2021 was dat 47 procent van de afgedankte accu’s, en vorig jaar zelfs 77 procent.

“Afgelopen jaar is een recyclingpercentage van in totaal 69% behaald. Dit percentage ligt ruim boven de wettelijke recyclingeis van minimaal 50% van het gewicht van de lithium-ion batterijen. In 2021 lag het behaalde recyclingpercentage op 83%. Deze daling komt omdat een kleiner aandeel van de batterijen in aanmerking is gekomen voor nagenoeg volledig hergebruik in de vorm van second use”, aldus ARN.