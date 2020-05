Ook Toyota sluit zich aan bij waterstofconsortium Missie H2

Toyota Nederland heeft vandaag bekendgemaakt partner te worden van Missie H2, een vereniging die Nederland wil laten kennismaken met de mogelijkheden van waterstof (H2) met behulp van de kracht van Olympische en Paralympische sport.

De samenwerking tussen sportorganisatie NOC*NSF en waterstofconsortium Missie H2 die hiervoor eerder in het leven is geroepen, is tevens verlengd tot de Olympische en Paralympische Spelen in 2021 in Tokio.

Missie H2



Met Missie H2 slaan zeven partijen uit de waterstofketen de handen ineen om het beoogde doel te bereiken. Behalve Toyota Nederland (Louwman & Parqui) zijn dit Gasunie, Groningen Seaports, Port of Amsterdam, Remeha, Shell Nederland en Stedin Groep.

Mobiliteitspartner

Toyota kondigde in 2018 al aan wereldwijde mobiliteitspartner van de Olympische Spelen & Paralympische Spelen in 2020 te worden. Door het coronavirus zijn de Spelen dit jaar afgelast en zijn ze verschoven naar 2021.



Olympische en Paralympische Spelen

"Toyota voert een krachtige langetermijnvisie uit naar nul emissies. Al in 1997 introduceerden we als eerste automerk de zelfopladende hybrideauto, de Toyota Prius. Ook zijn we met de Toyota Mirai, die in 2014 werd onthuld, de eerste met een brandstofcelsedan die op waterstof rijdt. Als enige wereldwijde mobiliteitspartner van zowel de Olympische als de Paralympische Spelen wil Toyota van de spelen in Tokio een showcase maken van zijn toekomstvisie met betrekking tot waterstof," aldus Jan-Christiaan Koenders, managing director Toyota importeur Louwman & Parqui.

Hij vervolgt: "Ook in Nederland zien we een belangrijke rol voor waterstof weggelegd. We zijn er trots op dat we samen met andere inspirerende partijen deel uit mogen maken van Missie H2 om ook de rest van Nederland hierover enthousiast te maken. Dat we dit samen met NOC*NSF door middel van sport kunnen doen, is geweldig."

Belangrijk maatschappelijk thema

Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF: "We zijn erg blij met het verlengen van het partnership met Missie H2 met in ieder geval een jaar. Deze steun kunnen wij in deze tijd goed gebruiken. Goed om te zien dat Toyota via Louwman & Parqui, waar wij ook uitgebreid mee samenwerken, zich bij Missie H2 heeft aangesloten.

Voor TeamNL is het prachtig dat deze bedrijven de Nederlandse sport en TeamNL ondersteunen en tegelijkertijd zo’n belangrijk maatschappelijk thema als onze verduurzaming onder de aandacht van Nederland weten te brengen. Daar blijven wij graag aan meewerken, vooral in aanloop naar en tijdens de Spelen van Tokio die zoals bekend nu pas in de zomer van 2021 plaats zullen vinden."