Netflix-docu Rust Valley Restorers: heerlijke televisie voor autoliefhebbers

Rust Valley Restorers is een Canadese documentairereeks met acht afleveringen die enkele jaren geleden werd uitgezonden op Canada's History Channel. Inmiddels is de serie ook op Netflix te vinden. Het lijkt erop dat de serie die over passie en het restaureren van auto’s gaat, die zelf niet meer weten dat ze ooit hebben gereden, aan een nieuw succes bezig is. Inmiddels is er zelfs een tweede seizoen van de serie verschenen op Netflix.

Fake? Of toch niet?

Wie gaat kijken zal zich misschien na een paar afleveringen afvragen of het allemaal wel echt is en je niet naar een of andere 'fake-serie' zit te kijken met goed gecaste acteurs. Leuk gemaakt, maar dan voelt het toch anders. Maar laten we je gelijk geruststellen want Rust Valley Restorers is 'not fake' en je kunt zelfs, al is het niet naast de deur, de heren met hun enorme garage bezoeken. De garage die Mike "Rasta Blasta" Hall exploiteert en waar hij inmiddels meer dan 400 auto's heeft verzameld.

Het uitgangspunt van de serie draait om een garagebedrijf welke wordt gerund door een stel zeer charismatische gasten. Hun vaardigheden gebruiken ze voor het restaureren, verhandelen en verkopen van klassieke auto's. Enorme stapels roest worden omgetoverd tot auto’s waar je alleen van durft te dromen. Volgens de heren gaat er niets boven een auto van de vuilnisbelt te veranderen in een echte klassieker!