Mercedes toont elektrische Maybach

Maybach is de overtreffende trap als je een extreem luxe Mercedes wilt rijden. Feitelijk zijn dit ‘standaard’ Mercedes modellen die volgestopt worden met extreme luxe. Soms worden de modellen zelfs verlengd en uitgerust met een motor die net nog even wat meer inhoud, cilinders en vermogen heeft. Uiteraard zijn de prijskaartjes er ook naar. De Maybach S-klasse bijvoorbeeld, heeft een vanaf prijskaartje van een kleine kwart miljoen euro.

Maybach EV SUV Concept

Maar, zoals alle automerken, zal ook Maybach zich uiteindelijk aan de zero-emission regels moeten gaan houden. Mercedes heeft nu een nieuwe concept Maybach EV getoond. Die is gebaseerd op de EQS SUV. Wat die moet gaan kosten? Dat is nog niet bekend. Mercedes beperkt zich voor nu tot een verhaal over het design, de luxe materialen die gebruikt zijn en het 'emotionele interieur'.

Over de specs, behalve dat hij natuurlijk alle luxe aan boord zal hebben die je maar kunt wensen, laat Maybach ons ook nog even in het ongewisse. Dat geldt ook voor de technische specificaties van de elektromotor, het bereik, acceleratie en topsnelheid. Tot die tijd… zegt de korte demo video meer dan duizend woorden.