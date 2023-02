Mercedes gaat nauw samenwerken met Google

Mercedes is zeker niet de eerste autofabrikant die Google-services integreert in haar automotive platform. Maar, de samenwerking of licentieovereenkomst die de twee bedrijven deze week gesloten hebben, gaat volgens zowel Google als Mercedes-Benz een stukje verder.

Verregaande samenwerking Mercedes en Google

Zo zal de navigatiesoftware die ontwikkeld wordt voor het nieuwe automotive platform van de autofabrikant, MB.OS, gebruik maken van de technologie, inclusief AI-features, van Google Maps. Echter, anders dan bijvoorbeeld bij Renault, wordt het navigatiesysteem wel een ‘eigen’ product van Mercedes-Benz.

De samenwerking met Google geeft Mercedes onder andere toegang tot geospatiale aanbod van Google, inclusief gedetailleerde informatie over plaatsen, realtime en voorspellende verkeersinformatie, automatische omleiding en meer.

Deze functies worden onderdeel van het in ontwikkeling zijnde Mercedes-Benz besturingssysteem (MB.OS). Om de gebruikerservaring voor Mercedes rijders nog te verrijken, zal ook de YouTube-app onderdel uit gaan maken van het infotainmentsysteem. Bovendien zal Mercedes-Benz Google Maps gegevens gebruiken om rijhulpfuncties mogelijk te maken, zoals automatische snelheidsaanpassingen voor kruispunten, rotondes of bochten.

“Google is al vele jaren toonaangevend op het gebied van kaarten en navigatie. Deze technologie zal door de samenwerking diep geïntegreerd zijn in de kenmerkende gebruikersinterface van Mercedes-Benz en volledig verbonden zijn met relevante voertuigfuncties”, zegt Ola Källenius, CEO van Mercedes-Benz.