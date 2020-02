​Maak kennis met de 100% elektrische Kia e-soul

Een 100% elektrische crossover met opvallend design en een grote actieradius, dat is de Kia e-Soul. We durven wel te stellen dat de auto een ware eyecatcher is. Een auto zoals we nog niet eerder hebben gezien, die bovendien komt met een lage bijtelling vanaf slechts 8%. Maak kennis met de Kia e-soul, de elektrische crossover met karakter.

Een actieradius van ruim 450 kilometer

De Kia e-soul wordt geleverd met een 64kWh batterij, die een actieradius heeft van maar liefst 452 kilometer (volgens de WLTP-norm). Daarmee kun je gemakkelijk naar de andere kant van het land rijden, zonder de batterij tussentijds op te laden. Als bestuurder kies je zelf welk rijprogramma je voorkeur heeft. Ieder programma heeft zijn eigen kenmerken, met andere prestaties en energieverbruik dankzij de specifieke instellingen voor acceleratie, energieterugwinning, koppel en climate control.

Opvallend design

De Kia e-soul heeft een opvallend design en is leverbaar in 7 carosseriekleuren en 7 two-tone uitvoeringen. Van het opvallende Neptune Blue tot het stijlvolle Cherry Black, er is altijd wel een kleur of combinatie van kleuren die je aanspreekt. Het interieur is voorzien van speciale ‘mood lighting’, waarmee je zelf kiest zelf voor de sfeer die past bij de dag. De Kia e-soul komt standaard met bijna alle denkbare opties. Dit betekent dat iedere auto wordt geleverd met onder andere verwarmbare voorstoelen en stuurwiel, LED-koplampen, parkeersensoren en het geavanceerde touchscreen navigatiesysteem.