Lucid Air Grand Touring legt 1.205 kilometer af op één acculading

De sedan levert 831 pk, haalt een topsnelheid van 270 km/u en kan dankzij ultra snel laden in slechts 16 minuten tot 400 kilometer rijbereik toevoegen. Het interieur is ontworpen voor maximaal vijf inzittenden en combineert ruimte, comfort en hoogwaardige materialen voor een luxueuze rijervaring.

Tweede succesvolle samenwerking met Umit Sabanci

Deze nieuwe GUINNESS WORLD RECORDS-titel markeert de tweede succesvolle samenwerking tussen Lucid en Umit Sabanci, een in Londen gevestigde ondernemer met een passie voor wereldrecords. In 2024 vestigde Sabanci al een GUINNESS WORLD RECORDS-titel door met een Lucid Air Grand Touring negen landen te doorkruisen op één acculading.

“Toen ik in 2024 de reis door negen landen voltooide, voelde ik al dat het pas het begin was,” aldus Sabanci. “Met deze nieuwe prestatie gaan we een stap verder. Ik ben trots dat ik deel uitmaak van een beweging die bewijst dat elektrische mobiliteit niet alleen de toekomst is – maar vandaag al realiteit.“