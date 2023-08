Korting op voorraadmodellen van de Polestar 2

Polestar is het zuster EV-merk van Volvo, formeel in Chinese handen. Het merk staat bekend om de luxe elektrische bolides die, vergeleken met veel concurrenten, inmiddels flink duurder zijn. Dat komt met name ook om dat de concurrentie, met Tesla voorop, haar prijzen de afgelopen negen maanden (meerder keren) verlaagd heeft. Polestar deed daar niet aan mee. Deed, want inmiddels heeft de Zweeds-Chinese EV-fabrikant besloten om de voorraad Polestar 2 modellen met een flinke korting aan te bieden.

Polestar 2 uit voorraad ruim 3K voordeliger

Die korting geldt dus alleen voor Polestar 2 exemplaren die nog ‘in de showroom staan’ en dus al geproduceerd zijn. Bestel je het nieuwe model, de 2024 uitvoering van de Polestar 2, dan betaal je de normale catalogusprijs. Die is echter ook lager dan de catalogusprijs van de huidige uitvoering van de Polestar 2.

In de praktijk komt het erop neer dat je een ‘voorraad Polestar 2’ nu, zolang de voorraad nog strekt uiteraard, in Nederland nu voor 54.950 euro. Dat is de long range versie met single motor. Tijdelijk krijg je er dan ook het Pilot Pack ter waarde van 3.250 euro bij. Voorheen moest je voor deze uitvoering nog 58.200 euro neertellen.

Daarmee komt de prijs van de Polestar 2 iets dichterbij die van een van zijn grootste concurrenten, de Tesla Model 3 LR met single motor en vergelijkbare opties. Toch is die, door alle prijsverlagingen, nog altijd zo’n 5.000 euro voordeliger. Bovendien heb je al een Tesla Model 3 voor net geen 42.000 euro. Dat is dan wel de ‘standard range’.