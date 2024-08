Japanse kleine autootjes vormen een groot probleem in Amerika

De Honda N-Box is er een, maar ook de Suzuki Every: er zijn heel veel grappige, kleine Japanse auto’s die herkenbaar zijn aan hun doos-achtige look. Kei-cars heten ze ook wel, van kei jidosha (licht voertuig) en ze hebben voor de Japanse auto-industrie veel betekend. Ook op de Amerikaanse autoweg betekenen ze veel (in de jaren 50 werden ze door de Japanse overheid bedacht om de auto-industrie te laten floreren), maar dat is in het heden en bepaald niet positief.

Kei-cars

In de Verenigde Staten is een gezinsauto zoals in Nederland eigenlijk al klein. Rijd je in een Tesla Model 3, dan vinden ze dat daar waarschijnlijk een behoorlijk kleine auto. Je ziet op de Amerikaanse wegen pick-ups en andere flinke monster-auto’s en dat is ook een beetje het probleem dat Kei-cars hebben. Ze zijn het tegenovergestelde van praktisch elke Amerikaanse auto. In de ene na de andere Amerikaanse staat worden ze nu zelfs geband.