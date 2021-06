​Iedereen zijn eigen mobiliteit met Driven

De ene collega zweert erbij elke dag drie kwartier op de fiets naar kantoor te komen, terwijl een ander alvast zijn mailbox doorspit in de bus. Iedereen heeft zijn eigen manier om naar kantoor te komen, maar vaak zorgen al die manieren ervoor dat een bedrijf veel geld en tijd (administratief) kwijt is aan het regelen van die mobiliteit. Zeker nu we allemaal niet meer fulltime op kantoor aanwezig zijn en dit waarschijnlijk binnenkort ook nog niet zo zal zijn, zijn er diverse bedrijven die je bij dit soort vraagstukken kunnen helpen.

Driven is hier een voorbeeld van. Nu we meer thuiswerken hebben veel mensen de smaak te pakken. Een kwart van de thuiswerkers wil het thuiswerken doorzetten als we eenmaal een betere oplossing hebben voor het coronavirus. Dat komt ook voor werkgevers met plussen en minnen, maar ook veel geregel. Hoe zit het bijvoorbeeld met de vaste kilometervergoeding bij thuiswerk? In het nieuwe normaal de mobiliteit per medewerker inregelen, dat kan flink wat werk met zich meebrengen en dat kan een mobiliteitsbedrijf uit handen nemen.

Thuiswerken en mobiliteit

Op zich valt natuurlijk wel te organiseren dat een medewerker al zijn treinkaartjes apart declareert, of aangeeft of hij thuiswerkt of niet voor zijn kilometervergoeding. Echter kan dit ook een stuk eenvoudiger door middel van een geautomatiseerd proces. Hebben medewerkers allemaal nog wel een lease-auto nodig? Zo’n auto kost per werknemer gemiddeld 9.000 euro per jaar, een bedrag waarvan je heel andere dingen kunt inregelen voor een grotere mobiliteit. Het is toch zonde om een leasecontract van enkele jaren af te sluiten voor een auto die meer dan de helft van de weekdagen stilstaat?

Als we iets hebben geleerd van de afgelopen jaren, dan is het dat de wereld onvoorspelbaar is. Je weet niet wanneer er weer een nieuw virus de kop opsteekt en iedereen thuis komt te zitten. Als bedrijf ben je dan ook beter af met een wendbare oplossing, in plaats van jarenlang durende contracten. Driven is onderdeel van de Louwman Group en heeft al jaren ervaring met mobiliteit. Zorg dat je organisatie niet alleen mobiel is, maar ook flexibel, is dan ook het devies. Bedrijven zijn veel meer bezig met duurzaamheid, omdat dat door zowel klanten als medewerkers wordt gevraagd.

Onderzoek, advies en implementatie

Op het gebied van duurzaamheid is juist als het gaat om mobiliteit veel te halen. Tegelijkertijd moet het persoonlijk zijn: medewerkers dwingen om een uur eerder te beginnen zodat ze kunnen carpoolen, dat werkt niet. Driven helpt daarom met een werkbare aanpak in drie stappen: onderzoek, advies en implementatie. Dat betekent dat het van kop tot staart is betrokken bij de nieuwe inrichting van de mobiliteit binnen een bedrijf.

Of je nu aan deelauto’s denkt, e-bikes, trams: Driven is gedreven om te zorgen dat werknemers en bedrijven tevreden zijn met de nieuwe mogelijkheden voor mobiliteit. Of dat nu inderdaad om één dag gaat, of juist onbeperkt. Het vergt natuurlijk even wat tijd om te bedenken wat verstandig is en wat voor je bedrijf werkt, maar Driven heeft hiermee ervaring én denkt geheel volgens stappenplan al vanaf het eerste moment met je mee. Het is al erg spannend voor bedrijven en medewerkers om terug te komen en te wennen aan het nieuwe normaal, dus als in ieder geval de manier waarop ze naar werk komen piekfijn is geregeld, dan starten ze hun dag goed.