​Hovercrafts bestaan nog: dit is de Tesla onder de hovercrafts

Een hovercraft: niet veel mensen hebben er mee gereisd, maar het zijn zeker geen apparaten die in de vorige eeuw zijn blijven hangen . Er is zelfs een nieuwe ontwikkeld die zich laat vergelijken met een mooie supercar: de VonMercier Arosa. We kunnen dus wel stellen dat hovercrafts niet zijn blijven hangen. Sterker nog, die Arosa is elektrisch.

Bij een hovercraft zuigt een motor lucht aan, waarbij de druk van het luchtkussen eronder goed is. Zo kan een hovercraft wat centimeter boven land of water ‘zweven’ en dat gaat vrij snel, omdat je geen weerstand hebt van de ondergrond. Hovercrafts worden sinds de jaren ‘60 ook veel gebruikt in het leger, omdat ze snel zijn en zowel op water als op land hun mannetje staan.

Hovercrafts zijn uitgevonden in de jaren 50. Er waren veel mensen mee bezig, maar Christopher Cockerell wordt gezien als vader van de hovercraft. In plaats van hovercraft wordt ook vaak het woord air cushion craft gebruikt, omdat het eigenlijk meer een soort kussen van lucht is, dan dat het een apparaat is dat zweeft van zichzelf: het heeft die lucht nodig.

VonMercier Arosa

Een mooie uitvinding, waarvan die motor dus inmiddels ook elektrisch kan. En waarvan het ontwerp zeker niet altijd een soort donut of vierkante kolos is. Dat bewijst de Arosa, die eruitziet als een soort hovercraft-supercar. Een… supercraft? Het zweeftuig maakt gebruik van carbon en dat maakt hem lekker licht, al zijn er wel houten details voor een wat meer nautische, luxe uitstraling. Het apparaat zoeft in een video over sneeuw, over water, over gras: het maakt niet uit. Het apparaat kan 32 kilometer per uur cruisen, maar als je het hardere werk wil: hij kan 80 kilometer per uur.

Die kracht wordt gegenereerd door drie motoren die samen 240 paardenkrachten zijn. Wel kan hij niet heel erg ver: de batterij zijn 18 of 36 kWh en daarmee kun je 65 kilometer of 130 kilometer ver komen met de hovercraft. Het opladen doe je gewoon bij een oplaadpaal waar je ook een Tesla of andere elektrische auto zou opladen.