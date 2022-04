Honda en General Motors gaan samen meer EV’s maken

In Nederland staat Honda, ondanks de successen van ‘onze Max’ in de Formule 1, de afgelopen jaren niet bepaald bekend als een van de meest populaire automerken. De tijden van de Civic als een geliefde kleine hatchback liggen ver achter ons. In 2021 werden volgens gegevens van de RAI en Bovag slechts 802 nieuwe Honda’s op kenteken gezet. Wellicht dat de komst van elektrisch aangedreven modellen daar voor verandering kan zorgen. Daarvoor slaat Honda de handen in een met General Motors. De samenwerking tussen de Japanse en Amerikaanse autofabrikanten is zo gek nog niet. In de VS is Honda namelijk wél een van de populairdere automerken.

Betaalbare EV’s

De twee fabrikanten gaan de komende jaren werken aan de ontwikkeling van een aantal betaalbare EV’s. Daarnaast bereiden ze hun fabrieken voor op de wereldwijde productie van miljoenen elektrische auto’s, variërend van betaalbare compacte modellen tot en met cross-overs.

"GM en Honda zullen hun beste technologie-, ontwerp- en productiestrategieën delen om betaalbare en wenselijke EV's op wereldwijde schaal te leveren, inclusief onze belangrijkste markten in Noord-Amerika, Zuid-Amerika en China. Door samen te werken, zullen we mensen over de hele wereld sneller in EV's dan elk bedrijf alleen zou kunnen bereiken", aldus GM CEO Mary Barra.