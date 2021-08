GM roept alle Bolt en Ampera-e EV’s terug wegens mogelijk brandgevaar

General Motors (Opel in Nederland) heeft besloten om alle elektrische auto’s (EV’s) van het type Bolt en Ampera-e terug te roepen naar de garage. De reden is een fout in de constructie van de accu bestaat er een kleine kans op spontane ontbranding. De eerste problemen met de betreffende accu’s werden ruim een half jaar geleden al gemeld. Onderzoek wees uit dat het dus gaat om een fout in de fabricage van de accu, die door LG geproduceerd wordt.

"In zeldzame gevallen kunnen de batterijen die aan GM voor deze voertuigen worden geleverd, twee fabricagefouten hebben - een gescheurde anodelip en een gevouwen scheidingswand - in dezelfde batterijcel, wat het risico op brand vergroot", aldus GM.



Alle Bolt’s en Ampera-e’s moeten terug

In eerste instantie leek de accu alleen in de oudere modellen van de Bolt voor problemen kunnen zorgen. Gaandeweg bleek echter dat ook de nieuwere modellen risico lopen. Uiteindelijk leidde dat dus tot een wereldwijde terugroepactie van alle Chevrolet Bolt modellen én alle Opel Ampera-e’s van het modeljaar 2019.

In juli ontvingen de eerste 3.000 eigenaren van een Ampera-e al een oproep hiervoor. GM en Opel zullen alle, in totaal meer dan 140.000, EV’s van een nieuwe accu voorzien. Uiteraard valt dit voor de eigenaren van de auto’s onder de garantie.