Geef je je taxichauffeur een fooi als het een robot is?

Stel je voor dat je een zelfrijdende taxi neemt om van a naar b te gaan. Een Uber-chauffeur zou je na een fijn ritje een fooitje geven, maar hoe zit dat bij een robot? En: wat wordt er dan met die fooi gedaan? Op die vragen is nu een antwoord.

Fooi geven

Ga in de Verenigde Staten uit eten en je schrikt misschien niet van de rekening, maar van de fooi. Als je voor 100 dollar eet, dan betaal je 115 tot 125 dollar voor je eten en je leuke avond. Het is gebruikelijk om een fooi te geven die wel 15 tot 20 procent van de rekening is. Nu is dat even slikken, maar tegelijkertijd weet je dat serveersters en obers in de Verenigde Staten ook een loon krijgen waarvan een aanvulling met fooi nodig is.

Het is nog geen officiële functie, maar een security-expert spotte het in de code van de Waymo-app, Jane Machun Wong plaatste het screenshot van de nieuwe mogelijkheid op X (zie onderstaande). Het woord fooi (tip) staat wel anders aangegeven dan de rest, namelijk met aanhalingstekens en dat is waarschijnlijk met een reden. Je geeft namelijk geen fooi aan een robot: die heeft niet echt een gezin om te onderhouden: of zichzelf. Je geeft ook de fooi niet aan het techbedrijf achter de robottaxi’s: de fooi gaat naar een goed doel.