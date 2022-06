Ford roept in de VS bijna 49.000 Mustang Mach-E exemplaren terug

Ford heeft in de VS ongeveer de helft van de 2021 en 2022 modellen van de Mustang Mach-E, die tussen eind mei 2020 en eind mei 2022 in haar Mexicaanse fabriek geproduceerd zijn, teruggeroepen. Bovendien worden dealers gevraagd om tot nader order geen Mustang-E's meer te verkopen. Formeel heet het ‘vanwege een probleem dat ertoe kan leiden dat het voertuig geïmmobiliseerd wordt’.

Hoogspanningsschakelaars kunnen oververhitten

In de praktijk is dat probleem het mogelijk oververhit kunnen raken van hoogspanningsschakelaars van de accu. Wanneer deze schakelaars te heet worden, dan schakelen ze de stroomvoorziening uit. Dit is een failsave om ergere gevolgen te voorkomen. Wanneer de stroomvoorziening uitgeschakeld wordt, dan kan de Mustang-E niet meer gestart worden.

Erger is het wanneer de oververhitting van de schakelaars zich tijdens het rijden voordoet. Ook dan wordt uit veiligheid de stroomvoorziening gestopt en zal de auto nauwelijks nog bestuurbaar zijn, zonder aandrijving, stuurbekrachtiging etc., met alle mogelijke gevolgen van dien.