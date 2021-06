Fabrikanten moeten crashes met autonome auto’s melden

Steven Cliff van de NHTSA zegt erover: “De kernmissie van de NHTSA is veiligheid. Door crashrapportages verplicht te stellen, krijgt het bureau toegang tot kritieke gegevens. Die gegevens kunnen helpen bij het snel identificeren van veiligheidsproblemen die zich in geautomatiseerde systemen kunnen voordoen. In feite zal het verzamelen van gegevens het publiek vertrouwen geven dat de federale overheid nauw toezicht houdt op de veiligheid van geautomatiseerde voertuigen."

De regel is nog niet officieel, maar wel al voorgesteld door de Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Er worden wel eens ongelukken gemeld, maar dat is voornamelijk wanneer er mensen slachtoffer zijn geworden. Het gaat echter lang niet alleen om bijna zelfrijdende auto’s waarmee het mis gaat. De regels moeten ook gaan gelden voor auto’s met assistentiesystemen van niveau 2 (tot volledig autonome auto’s van niveau 5). Goed om te weten: je vindt in zowel de Verenigde Staten als in Nederland nog geen volledig autonome auto’s op de openbare weg.

Crashes rapporteren

NHTSA neemt daarbij een heel andere houding aan dan eerder, want toen had het juist eerder de neiging om de andere kant op te kijken. Zo kon technologie wel volop floreren, maar konden dus ook flinke ongelukken gebeuren zonder dat daar verder wet- en regelgeving aan was verbonden. Bedrijven laten zelfs bij ongelukken liever niet het achterste van hun tong zien. Dat komt omdat het gevoelige informatie achter wil houden voor concurrentie, maar ook om te zorgen dat hun imago in tact blijft en er geen geñante fouten aan het licht komen.

Het is niet zo dat er wekelijks grote, gevaarlijke ongelukken plaatsvinden met de auto’s die bestuurdersassistentie hebben aanstaan. Echter zijn er sinds de introductie van autopilot van Tesla in 2015 al tenminste 11 doden gevallen in 9 crashes in de Verenigde Staten, plus nog eens 9 doden in 7 crashes buiten de Verenigde Staten. Achteraf rapporteren kan mogelijk veiligheidsproblemen eerder aan het licht brengen, waardoor dit cijfer hopelijk in de toekomst zakt.

Beeldbron: Phil-Pavarini-Jr