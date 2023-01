Extra HD kaartenlaag van Google voor geavanceerde rijhulpsystemen

Google komt met een HD-versie van haar kaarten app. Dit is geen aparte app of algemene update van Google Maps, maar een extra laag die ontwikkeld is voor voertuigen met geavanceerde rijhulpsystemen. Dit zijn de zogenoemde L2+ en L3 rijhulpsystemen die het in de toekomst zelfrijdende functies mogelijk maken.

Het eerst in Volvo’s en Polestar’s

Volvo en Polestar zullen de eerste automerken zijn die Google HD Kaarten in hun voertuigen gaan implementeren. Om precies te zijn de Volvo XC90 en Polestar 3 die voor hun platformen al gebruikmaken van de Auomotive diensten van Google.

HD Kaarten van Google voegt zoals gezegd dus een laag met gedetailleerde kaartinformatie toe aan de bestaande Kaarten app. Denk daarbij aan informatie over rijstrookmarkeringen (de pijlen voor rijrichtingen en afslagen) en de exacte locatie van verkeersborden. Die informatie is van belang L2+ en L3 rijhulpsystemen.

Om autonoom rijden mogelijk te maken moeten deze systemen kunnen beschikken over de meest gedetailleerde weginformatie. Daarvoor worden onder andere de camera's gebruikt die borden en rijstrookmarkeringen lezen. Door het toevoegen van deze informatie in het navigatiesysteem (Google Maps) is het ook beschikbaar in omstandigheden dat borden en markeringen, bijvoorbeeld door slecht weer, moeilijker met camera's waar te nemen zijn.