EV-startup Canoo in zwaar weer

Dat doet vermoeden dat de investeerders, die voor EV-startups in de rij leken te staan, het niet meer zo zien zitten in de bedenker van wat je op z’n minst bijzondere EV’s mag noemen. De ‘bestelbus’ en pickup die Canoo ontworpen heeft, lijken immers nauwelijks op wat de wereld tot nu toe ‘gewend’ was.

In het eerste kwartaal van dit jaar werd een verlies gedraaid van ruim 125 miljoen dollar. Op dit moment heeft Canoo nog iets meer dan 100 miljoen ‘op de bank staan’. Amper genoeg om het nog één kwartaal vol te houden. “Op dit moment moeten we melden dat er substantiële twijfel bestaat over het vermogen van het bedrijf om door te kunnen gaan”, zo staat in de meest recente kwartaalcijfers te lezen.

Wanneer je de afgelopen jaren op het idee kwam om een elektrisch voertuig te gaan ontwikkelen, dan stonden investeerders in de rij om de boel te ‘funden’. Zeker als de bedenker van het nieuwe EV-concept zijn sporen al jaren in de auto-industrie had verdiend. Geld leek nauwelijks nog een rol te spelen, want hey… in de komende tien tot vijftien jaar moet de hele wereld van EV’s voorzien worden! Canoo , de EV-fabrikant die opgericht werd door een voormalige BMW topman lijkt de uitzondering op die regel te worden. Het bedrijf heeft de alarmbel doen rinkelen omdat het naar eigen zeggen ‘bijna door zijn geld heen is’.

Geld voor productie

Even wat meer EV’s verkopen om cash te genereren is er overigens nog niet bij want er worden nauwelijks nog Canoo’s geproduceerd. Die productie zou in de loop van dit jaar ook in het Zuid-Limburgse Born opgestart worden, bij VDL Nedcar, maar dat was al onzeker geworden. Bovendien zouden daar in eerste instantie slechts 1000 Canoo’s per jaar van de band gaan rollen. Nauwelijks voldoende om ‘van te leven’.

Geld voor de productie van EV’s is er nog wel, zo stelt CEO Aquila van Canoo. De fabrikant heeft daarvoor in totaal zo’n 600 miljoen dollar ‘op de plank liggen’, deels in toezeggingen van investeerders. Het worden spannende weken en maanden voor Canoo. Saillaint detail, de oprichter van het bedrijf, ex-BMW topman Stefan Krause, werkte daarvoor bij een andere EV-startup die ook al in zwaar weer verkeerde.

In een reactie op het nieuws dat Bloomberg gisteren naar buiten bracht over het onzekere voortbestaan van Canoo, daalden de koers van het bedrijf. Afgelopen nacht heeft Canoo zelf in een tweet de (vermeende) problemen afgezwakt. Het bedrijf zou voldoende geld en orders hebben om door te kunnen.