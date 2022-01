​Eerste auto die cryptovaluta kan mijnen maakt succesvol testrit

Het Canadese automerk Daymak heeft een auto ontwikkeld die cryptovaluta kan mijnen, zoals dogecoin, ethereum en bitcoin. Niet erg duurzaam, maar het is wel een elektrische auto. En een bijzondere verschijnen, want deze rode bolide heeft maar drie wielen.

Daymak Spiritus De auto heet Spiritus en de eerste succesvolle testrit is nu voltooid. Het is niet alleen voor het eerst dat een auto cryptovaluta kan mijnen, maar ook voor het eerst dat er een elektrische auto is ontwikkeld die niet op vier, maar op drie wielen rijdt. Daymak is erg trots op hun uitvinding en deelde online een video van de eerste testrit van de auto met Canadees esdoornblad aan de voorkant. Spiritus is een tweezitter die eventueel ook autonoom kan rijden. Hij bevat wifi, airconditioning, een stereo-audiosysteem met 12 speakers, zonnepanelen en een GPS-alarmsysteem. Daarnaast heeft de auto een camera en kan hij in minder dan twee uur volledig opladen. De auto kan zelfs zo’n 480 kilometer rijden op één keer elektriciteit tanken. Kortom, vrij indrukwekkende specificaties, al kunnen we uit de testrit niet opmaken of het inderdaad allemaal al aanwezig is in de auto.

Snelle levering Toch zegt Daymak dat het verwacht om al te kunnen uitleveren vanaf 2023, wat niet alleen snel is voor een nieuwe uitvinding, maar ook snel is in een wereld waarin we met chiptekorten en een dodelijk virus te stellen hebben. Ook heeft het nog niet heel veel uitgesproken over het kunnen mijnen van crypto. Dit is een functie waarbij de auto, wanneer hij niet rijdt, in staat is om cryptovaluta te mijnen. Cryptovaluta mijnen heeft alles te maken met transacties. Elke actie die binnen de blockchain plaatsvindt, moet kunnen worden gedaan én veilig worden gesteld. Dit doen niet mensen, maar mijnsystemen. Het is hun taak om de ingewikkelde rekensommen op te lossen. Dat heet mijnen: wanneer een block uit de blockchain wordt voltooid.

Cryptomijnen Helaas kost het mijnen van crypto erg veel stroom en daardoor wordt het als een niet bepaald duurzame activiteit gezien. Daarom is het ergens ook wat ironisch dat dit een elektrische auto is, maar aan de andere kant is dat natuurlijk sowieso waar de automotive branch heengaat. De ene na de andere autofabrikant maakt beloftes over hoe zij hun co2-voetafdruk willen verkleinen tegen het jaar 2028 of 2030. Bovendien wordt mijnen ook steeds zwaarder, omdat de blokken steeds moeilijker worden. Moeilijker betekent langer en harder rekenen en dus meer stroomverbruik. Toch is het knap dat zelfs deze auto dat kan, want je moet steeds meer in huis hebben om goed te kunnen mijnen. Er worden zelfs hacks gepleegd om materiaal van bedrijven te gebruiken voor dit doel. Met de Daymak Spiritus heb je straks dus je eigen ‘mijnkarretje’. De prijs? Ongeveer 18.000 euro.