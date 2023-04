Een ‘eigen’ kentekenplaat is in Nederland geen optie

In Nederland krijgen voertuig eigenaren een kenteken toegewezen. Welk kenteken je krijgt, dat hangt af van het type voertuig (zoals auto, bromfiets, vrachtwagen, bedrijfsauto of landbouwvoertuig) en waar de RDW op het moment van aanvraag ‘gebleven’ is met de uitgifte van kentekens. Op dit moment (11 april 2023) zijn we voor gewone personenauto’s aan het eind van de ’S’ bij de reeks die bestaat uit 1 letter, drie cijfers en twee letters. Op de site van de RDW kun je precies zien wat het laatst uitgegeven kenteken op enig moment is.

Persoonlijk kenteken

Er zijn ook landen waar je je kenteken helemaal of deels zelf kunt kiezen. Daar hangt meestal wel een prijskaartje aan. Zeker wanneer je op zoek bent naar een bijzondere combinatie. In Duitsland, waar je na de stadscode (AC = Aken, K = Keulen, etc) zelf de combinatie van 1 of 2 letters en 2 tot 4 cijfers die daarop volgen kunt kiezen, is dat verreweg het goedkoopst. Veel Duitsers kiezen voor hun intialen, gevolgd door de geboortedatum (dag/maand bijvoorbeeld). Als ik in Keulen zou wonen, dan was mijn kenteken, als het beschikbaar was, dus K-RS-1009. In Duitsland betaal je daarvoor nog geen 13 euro.

In België kun je, als je ervoor betaalt, kiezen voor een volledig gepersonaliseerd kenteken. Ik zou daar dus met de nummerplaat ‘Ronny’ kunnen rondrijden. Mits die nog vrij is en ik in België woon uiteraard. En dergelijke kentekenplaat is wel iets duurder dan in Duitsland. Belgen betalen hiervoor 1000 euro plus 30 euro voor het maken en de levering van de kentekenplaten.

Ook aan de andere kant van de Oceaan, in de VS, kunnen kentekens helemaal gepersonaliseerd worden. Daar is ook een levendige handel ontstaan in bijzondere kentekens. Zo wordt de waarde van het kenteken ‘New York’ in de gelijknamige staat geschat op 20 miljoen dollar. Dat kenteken zit momenteel op een 20 jaar oude Volvo. In de UK is het kenteken ‘F1’ te koop voor hetzelfde bedrag (20 miljoen dollar). Daar is nog geen koper voor gevonden, voor zover bekend. Maar, het kan nog ‘erger’. Het kenteken ‘MM’ in California wordt een waarde van ruim 24 miljoen dollar toegedicht.

En dan Dubai. Daar is onlangs het kenteken ‘7’ geveild voor omgerekend ruim 13,7 miljoen euro. Dat was wel voor een goed doel. Tijdens die veiling, waarvan de opbrengsten ten goede kwamen van het "1 Billion Meals Endowment", een initiatie voor voedselhulp. Tijdens de veiling werden meer bijzondere kentekenplaten en ook telefoonnummers verkocht. In totaal werd daarmee meer dan 23 miljoen euro opgehaald voor het goede doel.