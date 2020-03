Dit is dé ultieme auto voor op reis: de nieuwe V60 Plugin Hybrid

Het is zaterdagochtend, vroeg in de morgen: we laden alle spullen in de nieuwe V60 T8 plugin hybride om af te reizen naar Zell am See in Oostenrijk voor de wintersport. In totaal hebben we 4 personen, ski’s, skischoenen en 4 tassen op de achterbank liggen en zijn we gereed om te vertrekken. Ruimte hebben we in overvloed in deze magnifieke nieuwe V60 van Volvo. Met 481 liter bagageruimte en met de banken neergeklapt is dat maar liefst 1.339 liter aan ruimte. En dat is ideaal als je met deze auto op vakantie gaat, nieuwsgierig? We nemen je mee op reis!

Rijden door de bergen

Nadat we de snelweg verlaten in Zuid Duitsland, komen we op de slingerwegen van Oostenrijk uit.

In de bergen voelt de V60 zich thuis. Met 1960 kilogram en belading is het een zware auto, maar de auto voelt dynamisch aan en geeft geen krimp tijdens het klimmen op steile wegen.

Dit is natuurlijk ook verklaarbaar door de krachtige motor die in de auto ligt. De krachtigste motor die verkrijgbaar is in de V60, heeft een totaal van 390 pk aan totaal vermogen, waardoor een rit door de bergen geen moeite kost. Dit enorme vermogen komt voort uit een 303 pk sterkte 2.0 liter 4 cilinder benzinemotor en met de 87 pk sterke elektromotor op de achterwielen is dit een volwaardige vierwiel aangedreven familie auto.