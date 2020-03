De Volvo V60 T8 plug-in hybride: de elektrische krachtpatser

Voeg daar het R-design pakket aan toe met de prachtige 19 inch velgen en het komt niet eens meer bij je op dat Volvo ooit suf en oubollig was. Menig Volvo fan zal het weten: de stoelen zijn niet alleen enorm veilig , ze zijn ook nog eens behoorlijk comfortabel! Oók de V60 beschikt over deze comfy stoelen, die in 8 verschillende standen verstelbaar zijn. De R-design stoelen zijn afgewerkt in een prachtig samenspel van leer en textiel.

De nieuwe V60 is er inmiddels een jaar of twee en is op alle vlakken een verbetering ten opzichte van het oude model. Het ronde postuur met de golvende vormen is nergens meer te bekennen. De vernieuwde carrosserie is sportief geworden door de brede heupen en strakke lijnen. Hierdoor lijkt de auto breed en laag. Ook zijn hier weer de felbegeerde ‘Thor’s Hammer’ led koplampen toegevoegd.

Wie aan hybrides en plug-ins auto’s denkt, gaat al snel een paar jaar terug in de tijd. Toen waren hybride auto’s populair vanwege de bijtelling. Inmiddels maakt deze bijtelling weinig verschil, maar toch komt Volvo wederom met een nieuwe plug-in hybride varianten. Alle vernieuwde Volvo modellen, met uitzondering van de V40, zijn namelijk verkrijgbaar in een hybride. Nieuwsgierig? Wij geven je alle ins en outs over de Volvo V60 T8 plug-in hybride in dit artikel.

Nog een prachtige toevoeging is de handgemaakte kristallen versnellingspook, de Chrystal Eye. De wereldberoemde Zweedse glasfabrikant Orrefors ontwikkelde de pook. Fijn en uniek detail: de Chrystal Eye is alleen aanwezig in de hybride modellen van Volvo.

Wie plaatsneemt achter het stuur van de V60 komt tot rust (totdat je er mee gaat rijden). Het prachtig nieuw gestylde interieur is een lust voor het oog. Het grote scherm in het midden van het dashboard neemt enorm veel knoppen weg, waardoor er een ‘opgeruimd’ geheel ontstaat. Het met leder beklede dashboard in combinatie met het multimedia én sublieme geluidssysteem van Bower & Wilkins maken het helemaal af!

Bij een volledig opgeladen auto, belooft Volvo 45 km volledig elektrisch te kunnen rijden. Dit is volgens de officiële NEDC Normering. Maar in de praktijk kom je daar niet aan. Bij een volledig opgeladen accu, kun je tussen de 28 en 32 km elektrisch rijden. Maar daar houdt het dan wel mee op. Helaas gaat het opladen erg langzaam, maar ook daar heeft Volvo iets op gevonden.

Bijtellingsvriendelijk is de V60 helaas niet meer. Maar toch is deze Volvo voorzien van een A-label en een uitstoot van 48 g/km. Dat is dan weer gunstig voor de bpm.

Ga je op pad met deze ‘electro’ knaller? Dan heb je al snel in de gaten dat je met iets heel bijzonders onderweg bent. De T8 heeft een benzinemotor die 303 pk levert en een 87 pk sterke elektromotor die de achterwielen aandrijven. Zelfs met een nettogewicht van ruim 1960 kg vliegt deze krachtpatser in 4,9 seconden naar 100 km/h. Een zware jongen, dus dat best indrukwekkend.

Diverse oplaadmogelijkheden van de accu

Er zijn twee mogelijkheden om de accu (bijna volledig) op te laten zonder gebruik te maken van de stekker. De auto heeft een optie ‘Charge’, deze selecteer je op het multimediascherm. Met deze optie genereert de auto meer energie tijdens het remmen, uitrollen en optrekken om de accu op te laden. De elektromotor wordt dan niet gebruik als deze optie is ingeschakeld.

De tweede optie is de B-modus welke je inschakelt met de versnellingspook. In de D-modus merk je dat de auto netjes in zijn ‘vrij’ uitrolt. In de B-modus merk je meer weerstand en zie je de laadmeter verder uitslaan dan in de charge modus. Hierdoor laad je, vooral in de stad, aanzienlijk sneller bij dan wanneer je de V60 thuis aan de lader hangt. Thuis opladen kan ruim 4 uur in beslag nemen.

De oude V60 had nog een zeer groot accupakket, waardoor deze niet volledig weggewerkt kon worden. Dit resulteerde in een verhoogde kofferbakvloer en een verminderde kofferbakruimte. De nieuwe V60 is beter aangepakt, omdat de accu namelijk keurig is verwerkt boven de achteras wat de gewichtsverdeling ten goede komt.

Luxe alleskunner

De V60 hybrid is een heerlijke luxe alleskunner die inspeelt op comfort, het milieu als vermogen. Daarbij is het gunstig inzetten van de V60 hybride motor een mooi samenspel tussen de bestuurder en auto. Het slim inzetten van de verschillende laadopties resulteert in vaker emissie vrij rijden. Dit maakt het mogelijk om stadsritten en korte afstanden volledig elektrisch te rijden. Toch blijft het elektrisch rijden beperkt tot 100 km/h, omdat dan de benzinemotor het overneemt.

De V60 is verkrijgbaar vanaf 42.000 euro. Maar wanneer je nagenoeg elke optie aankruist en kiest voor de T8 reken je maar liefst 78.000 euro af bij de dealer.

Fotografie: Desmond Hof ©.