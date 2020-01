Disney+ kijken doe je binnenkort ook vanuit een Tesla

Binnenkort krijgt Disney + een app in de auto’s van Tesla . Dat heeft mede-oprichter en CEO van Tesla, Elon Musk, laten weten via een tweet. Zo kunnen Tesla eigenaren die ook in het bezit zijn van een Disney+ account naar alle films en series van de streamingdienst kijken in hun Tesla.

Tesla Theater

De nieuwe functie Tesla Theater is sinds de V10 software update in het systeem ingebouwd. Momenteel is het ook al mogelijk om met Tesla Theater naar Netflix en Hulu te kijken. Tesla heeft wel de verstandige beslissing gemaakt om de functie alleen toegankelijk te maken wanneer er niet wordt gereden in de auto, omdat de chauffeur anders mogelijk wordt afgeleid door de serie of film tijdens het rijden.

Wanneer de auto geparkeerd staat kunnen Tesla-eigenaren dus wel naar films en series kijken, ook wanneer de auto wordt opgeladen. Veel Tesla bestuurders zullen juist dit waarderen, omdat het laden makkelijk een half uur duurt. Als je tijdens het opladen een aflevering van je favoriete serie kunt kijken, vliegt de tijd zo voorbij.

Disney+

Sinds november 2019 is de nieuwe streamingdienst van The Walt Disney Company, Disney+, wereldwijd beschikbaar. In oktober konden Nederlanders als eerste gebruikmaken van een gratis proefperiode, waar meer dan 500.000 mensen aan mee deden. Echter verliep de lancering niet geheel soepel. Zo werden na de officiële lancering duizenden Amerikaanse Disney+ accounts gehackt en waren er veel technische mankementen. Daarnaast bleek dat veel films pas midden 2020 beschikbaar zijn, waaronder Frozen 2 en Star Wars: The Rise of Skywalker. Hier kiest het bedrijf waarschijnlijk voor, omdat het winstgevender is om de films eerst in de bioscoop te draaien.

