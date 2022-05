DeLorean Alpha 5: Into the Future

Er zullen maar weinig mensen zijn die DeLorean niet kennen. Alhoewel, het automerk op zich, de naam dus, is misschien niet bij iedereen bekend, maar als ik zeg ‘die auto waarmee Marty McFly en Doc Brown in drie films door de tijd reizen, dan gaat bij vrijwel iedereen ongetwijfeld een lichtje branden. Die roestvrijstalen, logge en veel te dure, bolide was ook zo ongeveer het enige wapenfeit van DeLorean, of DMC. Nu is het merk terug van weggeweest. Dat zat er al een tijdje aan te komen. Na enkele teasers zijn vandaag de eerste kiekjes en specificaties van de DeLorean Alpha 5, zoals de nieuwe bolide gedoopt is, online verschenen.

EV met vleugeldeuren

Uiteraard wordt de nieuwe DeLorean een volledig elektrisch aangedreven auto. Ook dat was al bekend uit de teasers. Maar dat is niet het enige dat veranderd is sinds het ‘vorige’ model. De Alpha 5 is een stuk strakker en veel minder hoekig, dan de ‘Back To The Future’ DeLorean. De iconische vleugeldeuren zijn wel gebleven, maar dat kon natuurlijk niet anders.