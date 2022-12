De Rimac Nevera zien we vanaf 2023 ook in Nederland

Pon Luxury & Performance Cars is nu de officiële Nederlandse vertegenwoordiger van het exclusieve en innovatieve sportwagenmerk Rimac. De aansluiting met het huidige portfolio sluit perfect aan: Porsche is de strategische partner en voor 45% aandeelhouder in de vorig jaar opgerichte joint venture Bugatti Rimac. Binnen die joint venture brengen Rimac en Bugatti eigen modellen uit. Rimac focust daarbij volledig op high-performance door elektrische aandrijving. De spectaculaire, 1.914 pk en 2.340 Nm sterke Nevera hypercar is vaandeldrager binnen het Rimac-gamma.

Nederland is inmiddels een volwassen markt op het gebied van e-mobiliteit inclusief de bijbehorende infrastructuur. Daarbij is Nederland een serieuze markt voor super- en hypercars, met een grote schare liefhebbers. Voor Rimac vormen die ingrediënten een uitstekende basis om het merk Rimac en de Nevera nu in Nederland te introduceren. We zijn verheugd om met Pon Luxury & Performance Cars een gerenommeerde supercarspecialist als partner en officiële vertegenwoordiger van Rimac in Nederland te hebben. - Mate Rimac, de oprichter van het gelijknamige merk.

Rimac Nevera

Rimac debuteert in Nederland met de Nevera, de nieuwste, wereldwijd gehomologeerde hypercar van het merk. De naam Nevera komt van een krachtige mediterrane storm die vergezeld door donder en bliksem onverwacht kan komen opzetten op de open zee bij Kroatië. De Nevera beschikt over een monocoque van koolstofvezel, een carrosserie met actieve aerodynamica en een volledig door Rimac ontworpen elektrische aandrijflijn met een 120 kWh vloeistof gekoelde lithium-mangaan-nikkel accupakket en vier elektromotoren. Ook de software is een eigen ontwikkeling. Het systeemvermogen van de Rimac Nevera bedraagt 1.914 pk (1.407 kW). Daarmee accelereert de Nevera in 1,97 seconde van 0 naar 100 km/u. De sprint van 0 naar 250 km/u vergt slechts 9,3 seconden, de topsnelheid bedraagt 350 km/u. Bij speciale gelegenheden is dit te verhogen tot 410 km/u. Ook het opladen van de accu’s gaat op topsnelheid. Met een laadvermogen van 350 kW is het pakket in 25 minuten van 0 tot 80% te laden. Een laadvermogen van 500 kW brengt dit terug tot 19 minuten. De actieradius volgens WLTP bedraagt maximaal 490 km.

Rijke historie van innovatie Rimac (spreek uit: ri-matz) is opgericht door de 34-jarige Kroaat Mate Rimac. Als kind had hij al een passie voor auto’s én elektronica. Hij werd daarbij geïnspireerd door zijn landgenoot en idool Nikola Tesla. Mate Rimac ontwierp in zijn schooltijd al een ‘elektrische handschoen’, die een computermuis en toetsenbord kon vervangen. Op 17-jarige leeftijd had hij al twee patenten op zijn naam staan. Twee jaar later bouwde Mate Rimac in een geleende garage een experimentele elektrische aandrijflijn in zijn eigen auto. Het resultaat was goed voor een Guinness World Record: destijds was het de snelst accelererende elektrische auto. Rimac wilde meer: hij droomde van een van de grond af aan ontworpen auto die dankzij elektrische aandrijving zowel sensationeel als duurzaam zou zijn. Met een klein team ontwikkelde Mate Rimac de Concept_One. Met spectaculaire looks, een vermogen van 1.088 pk, slimme vierwielaandrijving en torque vectoring was de Concept_One uit 2011 de eerste elektrische supercar ter wereld. Ook ontwikkelt Rimac elektrische aandrijftechnologieën voor bestaande fabrikanten. Op dit moment heeft de Rimac Group 1.700 werknemers in dienst. Volgend jaar opent de onderneming in Kroatië een nieuw hoofdkantoor inclusief één van de grootste R&D- en productiefaciliteiten in Europa.

Exclusiviteit De Nevera is in 2021 in Kroatië in productie gegaan. De eerste exemplaren van de Rimac Nevera zijn in 2022 afgeleverd. De totale oplage van 150 exemplaren onderstreept het exclusieve karakter nog eens. De eerste Rimac Nevera op Nederlandse bodem wordt in het tweede kwartaal van 2023 verwacht.