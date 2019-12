​Bevindingen van een week Hybride rijden!

In 2019 rijden we veel meer kilometers dan bijna 30 jaar geleden, in 1990. Alle personenauto's, bestelauto's, zware vrachtvoertuigen en bussen reden samen 150,6 miljard kilometer. Dat lag in 1990 nog op 102 miljard kilometer, zo blijkt uit cijfers van het CBS.



Wat we in 1990 nog niet hadden: hybride en elektrische auto's. Nu er steeds meer verschillende modellen op de markt komen, worden er ook steeds meer elektrische kilometers gereden. Sinds 2015 is het aantal hybride en elektrische kilometers verdubbeld en de verwachting is uiteraard dat dit nog veel verder toe gaat nemen.



Rijden in een volledig elektrische auto vergt veel aanpassingen in gedrag. Op tijd laden, zoeken naar een laadpaal en een strikte laaddiscipline. Daarnaast kost laden tijd en is de aanschafprijs van een elektrische auto nu meestal nog flink hoger dan bijvoorbeeld een hybride auto. Toch kun je ook met een zelfopladende hybride auto, zoals bijvoorbeeld de Toyota Corolla High Power Hybrid, al veel kilometers volledig elektrisch rijden. Zonder te stekkeren en gewoon door actieradius te tanken aan de pomp. Hoe dat in de praktijk werkt en, nog belangrijker, hoeveel emissievrije kilometers je daadwerkelijk kunt rijden met een zelfopladende hybride mocht ik een weekje uitproberen. Dit zijn mijn persoonlijke bevindingen.

Energy Challenge of Hybrid Test Drive

Voor Toyota heb ik de proef op de som genomen en heb ik een week een Energy Challenge of Hybrid Test Drive gedaan. Wat is er dan anders? Nou niet zoveel eerlijk gezegd. Ik reed een volle week in de nieuwste Toyota Corolla. Belangrijk hierbij is dat ik gewoon mijn dagelijkse werk heb uitgevoerd. Zo ben ik vanuit Breda over de snelweg meerdere keren naar Amsterdam gereden en heb ik nog diverse andere afspraken in de randstad gehad. Met andere woorden ik heb behoorlijk wat snelweg kilometers afgelegd. Ik zeg dit omdat zogenaamde snelweg kilometers een negatief effect kunnen hebben op de je eindscore van de challenge. Je verbruikt immers meer vermogen dan wanneer je rustig op een tachtig kilometer weg rijdt. Voor de duidelijkheid bij lage snelheden rijdt je uiteraard vaker elektrisch. Met de Toyota Corolla Hybrid kun je zelfs tot 115 kilometer per uur volledig elektrisch rijden. Om mijn rijprestaties te monitoren en later te kunnen analyseren heeft Toyota een app geïnstalleerd zodat ze mij een volle week op 10 meter nauwkeurig konden volgen.

Deze Drive Eco Monitor wordt vaak ingezet door de dealers bij proefritten. De uitdaging tijdens zo’n proefrit is natuurlijk om zoveel mogelijk kilometers volledig elektrisch te rijden. Potentiële kopers kunnen hierdoor zelf ervaren hoe een hybride rijdt en wat er wanneer gebeurd. Na afloop van zo’n proefrit kun je dan kijken waar en hoe je volledig elektrisch gereden hebt. De dealer kan op die manier goed laten zien hoe de hybride aandrijflijn in de praktijk werkt.

Dit was uiteraard ook mijn challenge. Ik wilde gewoon ervaren hoe het is om een normale werkweek in een Toyota Corolla te rijden zonder dat ik stress zou krijgen van een lege batterij of dat ik me aan een bepaalde snelheid zou moeten houden voor het beste resultaat. En ik ben een vrij stevige rijder dus ik was wel benieuwd naar het resultaat.

Elektrische modus



Ze zeggen bij Toyota dat je met de Toyota Corolla tot 50 procent van de rijtijd in de elektrische modus kunt rijden. Natuurlijk is dit afhankelijk van waar je rijdt (stad, snelweg, file) en wat voor een rijder je bent (stevig, kalm, zeer langzaam). Normaal rij je bij een proefrit een uurtje rond. Ik heb de auto ruim een week gereden en zoals gezegd behoorlijke afstanden afgelegd waarbij ik hele stukken 130 kilometer per uur heb gereden. De uitdaging was natuurlijk om de 50 procent te halen! Mijn score over de gehele week was 42 procent. Zeker geen slechte score en eerlijk gezegd ben ik zelfs een beetje onder de indruk, zeker gezien het feit dat ik over het algemeen stevig door rij.

Ik heb gereden in een Toyota Corolla 2.0 High Power Hybrid, waarmee ik dus 42 procent van alle kilometers volledig elektrisch heb gereden met een netto verbruik van 1 op 18. Wanneer ik de test nogmaals zou doen (zelfde route en periode) met een 1.8 Hybrid verwacht ik zelfs mijn score nog te verbeteren.