België wil verkeersovertreders een sms sturen

Het Belgische instituut voor verkeersveiligheid VIAS vindt dat de overheid en de politie meer moeten doen om te voorkomen dat automobilisten die een verkeersovertreding begaan hebben in herhaling vallen. Waar we in Nederland vooral de boetes steeds verder verhogen, wil VIAS in België de focus juist meer leggen op informeren om herhaling te voorkomen. Dat kan, als het aan de verkeersveiligheidsinstantie ligt, onder meer bereikt worden door middel van sms-bericht te sturen naar automobilisten die betrapt zijn op een overtreding.

Geflitst? Dan een sms!

Hoe dan? Welnu, wanneer een automobilist door een flitspaal ‘gepakt’ wordt voor te hard of door rood licht rijden, dan duurt het ook in België enkele weken voordat de boete daarvoor op de deurmat valt. Volgens VIAS is de kans op herhaling in die tussenliggende periode vrij groot. Zeker wanneer de overtreder zelf niet in de gaten had dat hij of zij geflitst is – veel palen flitsen niet meer letterlijk.

Om de betreffende automobilist eerder ervan te doordringen dat hij of zij in de fout gegaan is, zouden ze kort na het ‘flitsmoment’ een sms-bericht moeten krijgen. Daarin staat dan natuurlijk dat de bestuurder een verkeersovertreding begaan heeft. Op die manier is de automobilist zich volgens VIAS er direct van de overtreding bewust en wordt de kans op herhaling kleiner.