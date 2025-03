Aston Martin Valhalla nadert productie: ultieme supercar in laatste testfase

Hypercar-DNA en F1-invloeden

Valhalla is ontworpen met dezelfde technische precisie die we kennen van de Aston Martin Valkyrie, maar met een meer toegankelijke insteek voor de openbare weg. Veel van de technologie is ontwikkeld in samenwerking met Aston Martin Performance Technologies en heeft directe raakvlakken met de Formule 1.

Simon Newton, Director of Vehicle Performance and Attributes bij Aston Martin, zegt daarover: “De dynamische bandbreedte van Valhalla is ongekend. Met zoveel vermogen is het een uitdaging om controle en comfort te combineren, maar dankzij actieve aerodynamica en geavanceerde controlesystemen is dat gelukt.”

Beperkte oplage

De Valhalla zal slechts 999 keer gebouwd worden, waarmee het niet alleen een technische mijlpaal is, maar ook een zeldzaam verzamelobject. Aston Martin mikt met deze supercar duidelijk op het absolute topsegment.

De toekomst van Aston Martin oogt bovendien elektrisch. Onder de ‘Racing. Green.’ strategie werkt het merk aan elektrificatie van het hele gamma, met PHEV’s zoals de Valhalla als tussenstap naar volledige BEV-modellen.