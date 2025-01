Afeela 1: Sony’s eerste auto heeft een noise-cancelling interieur

Je kunt games spelen, er zijn digitale spiegels aanwezig en sowieso is het interieur een flinke opstapeling van schermen, met meerdere schermen die helemaal van de ene kant van de auto naar de andere kant van de auto gaan. Daarnaast is er dus een geluidsonderdrukking aanwezig, die je kent uit hoofdtelefoons. Wel is er voor veel andere functies een abonnement nodig. Bijvoorbeeld voor semi-autonoom rijden en de uitgebreide AI-assistent genaamd Personal Agent. De eerste drie jaar zijn ze gratis, maar daarna betaal je voor het abonnement.

Elektrische auto

De Sony Afeela 1 wordt verwacht over anderhalf jaar, maar nog niet in Europa. Hij komt eerst naar de Japanse en de Amerikaanse markt. De auto wordt gebouwd in de Honda-fabriek, want Sony heeft uiteraard geen fabriek: het heeft nooit elektrische auto’s gemaakt. Afeela is dan ook de naam van de samenwerking tussen de twee Japanse bedrijven. De auto heet eigenlijk simpelweg 1. Afeela stond in 2023 ook op de Consumer Electronics Show in Las Vegas, maar twee jaar later is de auto pas echt klaar voor de volgende stap.