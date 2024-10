Knoop straks in het Nederlands een gesprek aan met Gemini Live

Google heeft bekendgemaakt dat Gemini Live in het Nederlands wordt uitgerold in de komende weken. Er worden steeds meer talen toegevoegd waardoor mensen zoveel mogelijk in hun eigen taal met Gemini Live kunnen praten. Gemini Live is een manier om hardop te praten met de AI van Google.

Google Assistent en Google Gemini

Google had altijd de Google Assistent en die is nog steeds wel te vinden, maar ze wordt wel steeds meer ondergesneeuwd door Google Gemini. Gemini is meer gebaseerd op kunstmatige intelligentie dan de Google Assistent. Gemini Live is vergeleken bij de Google Assistent ook meer converserend. Geen staccato vraag-antwoord-gesprek dat eigenlijk meteen weer doodslaat, maar een gesprek dat niet altijd om opdrachten hoeft te gaan, maar ook gewoon een beetje chit-chat kan zijn over hoeveel je van je nieuwe auto houdt.

Google Gemini Live was al beschikbaar, ook voor Nederlanders, maar nog niet officieel in het Nederlands. Daar komt in de komende weken dus verandering in. Kun je niet wachten en ken je Gemini nog niet, dan kun je de app nu al downloaden op je Android-telefoon (en je kunt het op je iPhone benaderen via de Google-app) om via typen vast te proberen wat Gemini zoal kan.

Brainstormen met AI

Google laat weten dat het bijvoorbeeld handig is om te gebruiken wanneer je wil brainstormen, een feestje moet organiseren of gewoon informatie over een bepaald onderwerp wil. Misschien ga je binnenkort op vakantie en wil je tips van leuke plekken, maar dan wel op een bestemming waar het minimaal 20 graden is en waar je kunt snorkelen. Je kunt Gemini complexere vragen stellen dan Google Assistent (en daar dus ook daadwerkelijk een antwoord op krijgen).

Het kan nog wat weken duren voordat Gemini Live in het Nederlands beschikbaar is. Vergeet hiervoor niet de Google-app of Gemini-app in het Nederlands in te stellen. Je kunt daarnaast nog een taal kiezen waarin je wil communiceren met Gemini. Er worden de komende weken veertig talen toegevoegd, dus de kans dat jouw tweede taal erbij zit is niet onwaarschijnlijk.

Koppelingen

Daarnaast is het mogelijk om in de Engelstalige Gemini (zonder Live), koppelingen te maken met andere apps. Dit heeft Google net bekendgemaakt en betekent dat je bijvoorbeeld Gemini een mail uit je Gmail kan laten voorlezen. Handig als je moeder je het familierecept voor boerenkool met worst heeft gestuurd: Gemini kan meteen een boodschappenlijst maken.

Het kopen en koken moet je alleen zelf doen. En de afwas trouwens ook. Wel kun je Gemini op een gegeven moment waarschijnlijk vragen om je moeder een mail terug te sturen om haar te bedanken voor het recept. Of te vragen of er echt 20 gram zout in moest of dat misschien toch een nulletje te veel getypt was.