Je nieuwe collega’s zijn autonome AI-agents in Microsoft Copilot

Kunstmatige intelligentie als collega

Er valt dus zeker wat te halen met AI Agents, al is het wel de vraag in hoeverre ze altijd foutloos hun werk doen. Nu doet een menselijke medewerker dat ook niet, maar soms zien we kunstmatige intelligentie zo hevig hallucineren dat we ons afvragen of het niet wat te vroeg is. Aan de andere kant wordt AI steeds beter, zeker als je hem vaak corrigeert. In ieder geval blijkt dat bedrijven ook zeker kunnen profiteren van AI, en dat AI-makers het ook al tijd vinden voor deze agenten, gezien het aantal bedrijven dat nu die kant op gaat. Straks weet je als klant dus echt niet meer wie jouw dossier heeft behandeld, maar zolang het maar goed gebeurt, maakt dat natuurlijk niet uit.