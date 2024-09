iPhone-designer Jony Ive werkt met OpenAI aan nieuwe gadget

Jony Ive is een van de hoofddesigners geweest van iPhone, iPad, iPod en meer Apple-producten, maar nu houdt hij zich met heel andere dingen bezig. Het ontwerpen van een gadget, samen met OpenAI.

Jony Ive

Jony Ive werkte sinds 1992 voor Apple, werd in 2015 Chief Design Officer en kreeg zelfs een benoeming tot Ridder Commandeur in de Orde van het Britse Rijk door zijn belangrijke werk in de computerwereld. Hij vertrok in 2019 bij Apple en startte toen zijn bedrijf LoveFrom, met wie hij nu aan de gadget werkt met OpenAI.

Het zou gaan om een fysieke gadget met AI, die Ive samen met OpenAI-ceo Sam Altman in de maak heeft. Een jaar geleden werd al gesuggereerd dat de twee samenwerken, maar in een profiel over Ive in New York Times wordt dat nu ook bevestigd. Wat voor een gadget het wordt, dat is afwachten. We hebben de laatste tijd verschillende AI-hardwareproducten zien floppen: de Humane Ai-pin kampte met diverse problemen en de Rabbit bleek ook meer een app in een andere vorm te zijn dan een gadget die de wereld verandert.