Een kwart van het programmeerwerk bij Google wordt gedaan door AI

Kwart van het programmeerwerk door AI

Wel gaan er nog menselijke ogen over het werk, om te controleren of de kunstmatige intelligentie zijn werk wel goed heeft gedaan en ons niet stiekem weg programmeert uit de wereld natuurlijk. Tijdens de bekendmaking van de kwartaalcijfers door Google werd dit bekendgemaakt door Google-CEO Sundar Pichai. Hij zei daarnaast dat het bedrijf 88,3 miljard dollar aan omzet draaide (in een kwartaal). Google Services (dat is onder andere de zoekmachine) en de clouddiensten van het bedrijf laten groei zien. Waarschijnlijk mede dankzij AI.

AI is ook steeds meer op te merken in Google-programma’s. In Google Meet kan AI voor je notuleren en als je even tegen iemand aan wil praten dan kan dat met chatbot Gemini, waar je ook op maat gemaakte chatbots mee kunt maken. Op Android-telefoons is al lang AI van toepassing, zoals in de foto-app van Google, waardoor je objecten uit de foto’s kunt laten verdwijnen. In AI is bijvoorbeeld AI Overview een groot nieuw item, maar dat is nog niet uit in Nederland. Hiermee krijg je zoveel mogelijk antwoord op je zoekopdracht binnen Google Zoeken, doordat Google content van sites gebruikt (waar het wel naar linkt, mocht je meer willen weten).