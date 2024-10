Adobe verrast met tool om platte tekeningen 3D te maken

Het is bizar om te zien: de meest platte 2D tekening krijgt ineens een 3D-tintje met de nieuwe software van Adobe. Adobe heeft het nog niet ingebouwd in tool, maar het is gemaakt voor Illustrator. De tool heet nu nog Project Turntabel en het laat mensen versteld staan van wat de computer allemaal kan bedenken.

Adobe Illustrator

Als je bijvoorbeeld een tekening maakt van een auto en dat doe je heel plat en in 2D, dan kan Illustrator daar straks alsnog iets van maken dat je in 3D kunt ronddraaien. Dat kan zowel horizontaal als verticaal en ziet er heel gaaf uit. Wel is het de vraag hoe hij bijvoorbeeld omgaat met bijvoorbeeld kindertekeningen: kan hij daar ook een 3D-beeld van maken dat ergens op slaat, of is dat net even te plat?