Ziggo tot en met 2025 op de shirts van Ajax

Ziggo zal tot minimaal eind 2025 als hoofdsponsor verbonden blijven aan Ajax. Dat heeft de provider vandaag bekend gemaakt. De Amsterdamse club hoeft zich dus ook de komende drie jaar nog niet druk te maken over welk bedrijf het bonnetje voor het shirtsponsorschap betaalt. De naam van Ziggo prijkt al sinds 2015 op de Ajax shirts.

Tien jaar op de shirts

Met de verlenging zal dat dus in ieder geval 10 jaar het geval zijn. Geen record overigens, want de naam van Philips stond tussen 1982 en 2016 maar liefst 34 jaar op de shirts van PSV. Dat was toen, en voor zover ik weet nu nog steeds, de langste sponsorrelatie ter wereld. Die duurt overigens nog steeds voort. Het zou ook gek zijn als Philips haar ‘eigen’ Philips Sport Vereniging niet meer zou ondersteunen.

Met de verlening van de samenwerking zeggen Ajax en Ziggo ook dat beide partijen zich de komende jaren zullen blijven focussen op het aanbieden van exclusieve Ajax-content op Ziggo Sport en voordelen voor fans van de club. Onlangs lanceerde Ziggo Priority, een loyaliteitsprogramma waar klanten van de provider kunnen profiteren van exclusieve aanbiedingen en kortingen. Voor Ajax fans, die ook Ziggo (of Vodafone) klant zijn, betekent dit dat ze toegang krijgen tot bijzondere ervaringen bij Ajax en kaartenacties voor wedstrijden.