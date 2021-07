​De Ajax-challenge - Kun je in een uur je huis beveiligen?

Ajax ken je als schoonmaakmiddel, voetbalploeg en moedige, Griekse held. Er is echter ook een beveiligingssysteem dat Ajax heet. We besloten dit systeem uit te dagen voor een test: kun je in één uur je huis beveiligen?

Je huis beveiligen binnen een uur Zaterdagmiddag 12:00 uur - de start Het Ajax-pakket ligt op ons te wachten: het zit boordevol producten die allemaal een bijdrage moeten leveren aan een veiliger huis. We noemen een sirene, paniekknop, lekkagemelder, rookmelder en een bewegingsmelder. Genoeg te doen dus. Voor ons ligt de Ajax hubkit, plus nog enkele extra’s. Om deze challenge te doen, besluiten we om niet alles al vast te gaan monteren, het gaat nu puur even om de technische installatie. We installeren eerst de gratis Ajax-app en openen elk product. In de Ajax-app moet je wel een account aanmaken, waarbij je zowel de telefoonnummer als je e-mail moet registreren en bevestigen met een code. Echter is dat zo gepiept, want je hebt vrijwel meteen de installatiecodes binnen. Zaterdagmiddag 12:10 uur - de hub Na alle pakjes open te hebben gemaakt en een foto te hebben gekiekt van het geheel, is het tijd om te begiñnen. Evèn de kast wegschuiven waar het internetmodem is geplaatst, want die heb je nodig om de Ajax-hub te installeren. Je kunt het ook mobiel doen, maar dit is zeker voor een beveiligingssysteem net een wat stabielere methode. Gelukkig levert Ajax een compleet pakket: overal zitten al batterijen in en er zit zelfs bij elk item dat dat nodig heeft schroefjes. De hub installeren lijkt een tijdrovend karwei, maar dat valt heel erg mee. Stekkers erin, de QR-code op de verpakking -of het product- scannen met de Ajax-app en je kunt het een kamer toewijzen en een naam geven en thats it.

De Ajax-app voor jouw smarthome Zaterdagmiddag 12:15 uur - de app Nu de hub geïnstalleerd is, moet het helemaal gemakkelijk zijn om andere onderdelen toe te voegen. We nemen even de tijd om de app wat beter te bekijken. Je ziet bij de hub duidelijk allerlei onderdelen staan: de batterijlading, of de deksel gesloten is (het klepje op de achterkant), of de externe voeding aan is, of de verbinding online is, of hij mobiel is verbonden, actieve sim, of ethernet verbonden is en de gemiddelde ruis (dBm). Leuk detail: als je met je vinger op het plaatje van het apparaat staat en en swipet, dan draait hij rond. Een enorm tof detail dat we niet hadden verwacht. Zaterdagmiddag 12:20 uur - producten toevoegen We besluiten wat meer producten toe te voegen, want aan alleen een hub heb je weinig. We installeren door de QR-code op het product of de verpakking te scannen de rookmelder. Op elk product zit een knop en als je die indrukt (soms een x aantal seconden, maar dat geeft de app aan bij installatie) dan maakt hij verbinding met de hub. Het gaat zo snel via het Ajax eigen protocol Jeweller, dat we waarschijnlijk met gemak tien producten kunnen laten verbinden in minder dan een minuut. Ajax werkt als een trein: als het installeren net zo snel en smooth gaat als het detecteren van onraad, dan durven wij het huis wel te verlaten.

Beveiliging van je huis Zaterdagmiddag 12:30 uur - instellingen in de app regelen Na producten te hebben toegevoegd, duiken we nog even in de app om dingen te regelen. Zo is er bijvoorbeeld een apparaatje dat alleen maar een sirene is. Hij is geconnecteerd en hij staat aan, maar wanneer moet hij dan precies gaan brullen? Hetzelfde geldt voor het numerieke pad: het is een indrukwekkend ding, maar wat doe je er vervolgens mee? Eerlijk is eerlijk, Ajax neemt je wat dat betreft in zijn app niet aan de hand mee. Je kunt wel altijd tekstuele handleidingen raadplegen van elk product, maar in de app had er wel wat meer ruimte mogen zijn voor de connectie. Bij sommige producten zie je echter als je op het tandwiel tikt al dat je bijvoorbeeld een scenario kunt instellen, zodat bijvoorbeeld je slimme stekker aan gaat wanneer je de paniekknop indrukt. De app geeft met handige icoontjes weer in welke staat je apparaat verkeert: een volledig rondje is aan en afgesloten en een open rondje is aan maar wel bewerkbaar. Je kunt de hub bijvoorbeeld met het numerieke pad aan en uitzetten. Zaterdagmiddag 12:45 uur - ophangen en monteren Alles is geïnstalleerd, dus het is nu tijd om de producten ook daadwerkelijk op te hangen en vast te monteren. Dat wilden we eigenlijk niet gaan doen, maar we hebben tijd over! Denk bijvoorbeeld aan het installeren van de deursensor, die uiteraard op zowel de deur als het kozijn moet worden gemonteerd. Het enige wat je nodig hebt zijn gereedschappen, want Ajax geeft je al tape en schroeven voor de montage, zodat je meteen op maat hebt wat je nodig hebt.

Eén uur challenge Zaterdagmiddag 13:00 uur - Klaar! Alles is niet alleen technisch geïnstalleerd, maar ook vastgezet. De producten werken meteen, de app is over het algemeen duidelijk in wat je kunt verwachten bij welk product en in een uur tijd is de woning en stuk beter beveiligd wanneer inbrekers hun kans proberen te grijpen. Het mooie is dat de producten -op de hub na- allemaal draadloos zijn, zodat je ze goed kunt wegwerken in je interieur. Ook zijn veel producten vrij klein, waardoor ze niet enorm veel ruimte innemen. De hub is nog het grootste apparaat, plus het numerieke pad. Die laatste is wel uitzonderlijk groot en had wat kleiner gemogen, want dit is wel nogal een flinke eyecatcher die bovendien vrij ver uitsteekt als je hem op de muur monteert. Verder hebben we weinig te klagen. Het Ajax-systeem is in aanschaf weliswaar aanzienlijk duurder dan veel andere producten die we de laatste op de markt zien komen in het smarthomesegment, tegelijkertijd hoef je er niet zoals bij een Ring deurbel elke maand geld aan te besteden. Het is gratis, het is binnen een uur (eigenlijk zelfs binnen een half uur, als je een beetje voortmaakt) geïnstalleerd en je hebt er daarna eigenlijk geen omkijken naar, tenzij je zelf iets wenst aan te passen.

Ajax Systems huisbeveiliging: het oordeel We zijn zeer te spreken over dit beveiligingspakket, dat niet alleen een fijn gevoel geeft als je buiten huis bent, maar ook binnen. Zo kun je de kleine paniekknop bijvoorbeeld naast je bed leggen. Wanneer je inbrekers hoort, druk je op die knop en gaat bijvoorbeeld de sirene af. Je kunt ook instellen dat bijvoorbeeld je ouders, je partner of je kinderen een melding krijgen wanneer de knop wordt ingedrukt. Vooral die sirene kan hierbij goed helpen om inbrekers af te schrikken.

Op de bovenstaande foto zie je wat we allemaal hebben geïnstalleerd en getest: Hub (309 euro), DoorProtect deursensor (48 euro), MotionCam bewegingsmelder (187 euro), FireProtect rookmelder (147 euro), LeaksProtect lekkagemelder (65 euro), Button paniekknop (41 euro), KeyPad numeriek pad (129 euro), SpaceControl afstandsbediening (41 euro), HomeSiren sirene (81 euro) en Socket slimme stekker (90 euro). Een flink bedrag bij elkaar, maar wanneer je voor een pakket kiest, dan ben je minder kwijt. Bovendien belooft Ajax een batterijduur van jaren, dus je hebt na de financiële investering en het uurtje installatieinvestering jaren plezier van dit slimme beveiligingssysteem. Vind je wit niet mooi, dan kun je voor hetzelfde bedrag een zwarte variant kopen.