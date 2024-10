Iedereen duikt op de AI-advertenties: dit is waarom

Het voordeel is vooral dat je wanneer je maar wil zelf weer taken kunt overnemen. Op die manier blijf je de controle houden in plaats van dat alles in de zwarte doos die AI heet verdwijnt. Volgens TikTok kun je ook sneller een campagne opzetten, omdat het A/B-testen en het zoeken naar wat we doen omdat er niet genoeg data makkelijk voor handen is, er helemaal uit wordt gehaald.

AI-advertenties

TikTok belooft dat zijn AI is getraind op de meest succesvolle advertentiecampagnes die op het platform hebben gestaan. Het is gelinkt aan Symphony, een andere AI-tool van TikTok waarmee je concepten kunt uitdenken. TikTok belooft een verbetering van 53 procent qua inkomsten op basis van wat je spendeert aan een advertentie, vergeleken bij wanneer je Smart+ niet zou gebruiken. Ray-Ban heeft het deze zomer geprobeerd en zag de kosten per acquisitie met 50 procent verminderen en de conversie juist 47 procent omhoog gaan, meer dan 42 procent groei voor het zonnebrillenmerk.