AP: stop met online volgen bezoekers voor advertenties

Je kent het wel, je bezoekt een website met informatie over kattenvoer, zonnebrillen of een nieuwe auto en vervolgens word je online dagenlang ‘gestalkt’ met advertenties van Purina, Kittekat, Ray-Ban, Silhouette, Volvo, Hyundai en andere fabrikanten of aanbieders van kattenvoer en zonnebrillen. De Autoriteit Persoonsgegevens stelt nu dat het aanbieden van advertenties gebaseerd op het bezoekgedrag in strijd is met de Europese Wetgeving. Daarom dringt de AP er bij Nederlandse websites op aan hier meteen mee te stoppen, zo meldt de autoriteit tegenover het FD.

Toestemming via pop-ups en cookie-meldingen

Het advertentiesysteem dat aan de basis hiervan ligt is ontwikkeld door het Amerikaanse Interactive Advertising Bureau, IAB, de vakorganisatie die industriestandaards ontwikkeld voor de online advertentiebranche. Geschat wordt dat ruim driekwart (80%) van alle Europese websites gebruik maakt van het IAB-systeem.

Let wel, gebruikers moeten websites die het systeem inzetten expliciet toestemming geven om, gebaseerd op hun sufgedrag, advertenties aan te bieden. Dat gebeurt via zogenoemde pop-up meldingen die we ook kennen van de cookie-instellingen. Als je daar toestemming geeft, dan mogen de verschillende partijen jou dus met advertenties bestoken op basis van je surfgedrag. Op zich is dat prima geregeld. Het feit dat heel veel mensen vaak zonder er verder bij na te denken op ‘OK’ of ‘Alle cookies toestaan’ klikken is natuurlijk geen reden om vervolgens te roepen dat het systeem onwettig zou zijn. Gebruikers hebben ook een eigen verantwoordelijkheid om te letten op waar zij allemaal wel of geen toestemming voor geven.